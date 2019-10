SLUČAJ BOSANSKE MISICE UBICE TRESE REGION: Skočila sa 3. sprata, pa polomila obe noge, a odali su je ovi tragovi! Evo šta se sve događalo u noći ubistva poznatog biznismena (VIDEO)

Njeno dovođenje iz Sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona pred zgradu Kantonalnog tužilaštva bilo je neuobičajeno s obzirom na to da je iz policijskog vozila, zbog lomova kostiju oba stopala, iznesena u invalidskim kolicima, dok je lice prekrila narandžastom maramom.

Čudna situacija

Tako su se i policajci našli u nesvakidašnjoj situaciji, jer su, zajedno s kolicima, morali da je nose uz stepenice s obzirom na to da zgrada Tužilaštva HNK nema prilaz za osobe s invaliditetom, fatalna plavuša je tako opet skrenula pažnju javnosti na sebe.

Prethodno je nad Hindić-Bošnjakovićevom skoro ceo dan, nakon što su je u ranim jutarnjim satima u Mostar, takođe u invalidskim kolicima, dovezli pripadnici MUP-a Srednjobosanskog kantona, trajala kriminalistička obrada.

Pozvala taksi

Kako se saznaje, ona je istražiteljima rekla kako nije nameravala da ubije Ivankovića, da ne zna zbog čega je to učinila, jer „se samo malo igrala pištoljem“.

Nakon što je shvatila da je Ivanković ubijen, skočila je s trećeg sprata motela, i to pravo u reku Bunu, gde je polomila obe noge.

Ipak, pretpostavlja se da je skočila sa zida uz motel, gde su nađeni njene štikle i tragovi krvi.

U noći koja je prethodila ubistvu, s njom i Ivankovićem u motelu je bio i A. Š., odranije poznat policiji, kojem je ona u jednom trenutku ušla u sobu. On ju je, navodno, izbacio iz sobe. Šta se u međuvremenu dogodilo između nje i Ivankovića, nije poznato, ali je ona oko šest ujutro pozvala taksi i u mostarskom prigradskom naselju Ilići se predomislila, kazavši taksisti da je vrati u hotel.

Sat kasnije, komšija je čuo pucanj, a Sunita je ponovo pozvala taksi i odvezla se do Turbeta kod Travnika, gde se preksinoć u 20 sati predala policiji.

Ponovili rendgenski snimak

Sunita je u Mostar donela i RTG snimke urađene u Travniku. Istražitelji su, međutim, zahtevali nalaz i mišljenje mostarskih lekara pa je više od sat pregledana u mostarskoj bolnici. Tu su joj lekari najpre skinuli gips s nogu, potom joj uradili RTG snimak, nakon čega je konstatovano da je zadobila lomove pa joj je ponovo stavljen gips. Uzeti su joj i uzorci krvi i urina, koji će biti poslati na analizu.

Meštani su fatalnu misicu viđali u motelu "Vila Ivanković".

"Dotična je često dolazila u vilu. Koja je bila svrha njenih poseta, ne znamo, ali smo je gotovo svakodnevno viđali", rekli su meštani Bune.

Sunita je od ranije poznata po nasilničkom ponašanju. Naime, početkom maja napala je Hrvata A.P., koji je sve prijavio policiji.

Sumnje na elitnu prostituciju

Nakon što su joj policajci zbog toga uručili prekršajni nalog, nasrnula je na njih, uz bujicu psovki. To joj nije jedini nasilni incident. U policiji je evidentirana i zbog napada na devojku iz Ljubuškog pa se govori kako ju je pretukla. Inače, u srpskim se medijima hvalila da je trudna i da je otac deteta pevač Stefan Jakovljević i da ju je on navodio na prostituciju. Iako to nije niko zvanično potvrdio, meštani malog hercegovačkog mesta kažu kako je i do njih došla takva informacija. Za elitnu prostituciju Sunitu su optuživale i pojedine starlete, ali je ona sve negirala rekavši da su one samo ljubomorne.

Nino Ivanković je ubijen u petak ujutro hicima iz vatrenog oružja u svom motelu, a ubijen je s leđa, s više hitaca. Pored njega policija je pronašla pištolj. Na mestu zločina uhapšen je muškarac, a potom je započeta potera za bivšom misicom Hercegovačko-neretvanske županije.

