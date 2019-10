POČELA GRADNJA MOSTA KOD GRADIŠKE: Građani Republike Srpske konačno dočekali most na Savi (VIDEO)

Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da su građani Srpske konačno dočekali gradnju mosta na Savi.

"Kada smo izgradili auto-put, neki su pitali kuda on vodi. Sada, s ovim mostom, mogu da kažem da nas vodi u Evropsku uniju", poručila je Cvijanovićeva.

Prema njenim rečima, uz svu nepravdu i dugo čekanje na početak izgradnje mosta, pojavila se i pravda da realizacija projekta počne u mandatu komesara EU za saobraćaj Violete Bulc, koja zna kako funkcioniše ovaj region i koliko je važno da se Zapadni Balkan poveže sa EU.

Ona je poručila da je za Srpsku važno regionalno povezivanje, ali i simbolika uz doprinos koji svaki infrastrukturni projekat, najsitniji i pogotovo strateški važan poput ovog, daje opštem boljitku i razvoju.

Srpski član Predsedništva BiH, Milorad Dodik, rekao je da će most na Savi, na čiju se gradnju čekalo deset godina, povezati građane i omogućiti dalji razvoj.

"Izgradnja ovog mosta je deo nastojanja da Republika Srpska i BiH budu povezane sa EU", rekao je Dodik i dodao da je cilj da se dva najveća grada u Srpskoj - Banjaluka i Bijeljina - povežu auto-putem.

On je poručio da su Republika Srpska i BiH opredeljene za EU, ali ne i za NATO, prenela je RTRS.

"Želimo i auto-put od Banjaluke prema Prijedoru, Novom Gradu i dalje u pravcu Kozarske Dubuce. Ovo su ozbiljni projekti i ulaganja, ali nećemo odustati, jer znamo šta moderna infrastruktura znači. Sredstva koja smo dobili za izgradnju mosta na Savi kod Gradiške već vraćamo. Dobićemo moderan most, a izvođači su nam rekli da će biti sagrađen pre predviđenog roka", rekao je Dodik.

Evropska komesarka za saobraćaj Violeta Bulc istakla je da je most na Savi važan projekat u okviru bolje infrastrukturne povezanosti.

Ona je istakla da su jasno vidljive prednosti koje ovaj projekat donosi građanima i preduzećima u BiH i Hrvatskoj.

Šef Delegacije EU u BiH Johan Zatler rekao je da je Evropska unija tu da pomogne u pronalsku kompromisa i povezivanju svih na dobrobit građana.

"Sa mostom u Gradiški otvoriće se nova radna mesta i skratiti čekanje u automobilskim dugim kolonama sa dva časa na pet minuta. To je ujedno i glavna poruka da je EU ovde da pomogne da budu pronađena kompromisna rešenja za povozivanje ljudi kroz praktična rešenja", dodao je on.

Dodao je da će izgradnja mosta na Savi olakšati putnu komunikaciju građana Hrvatske i BiH i doprineti jačanju trgovinskih veza.

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Hrvatske, Oleg Butković, istakao je da gradnja mosta na Savi potvrđuje da se zajedničkom saradnjom unapređuju veze Hrvatske i BiH.

"Izgradnja ovog mosta važna je za Hrvatsku i BiH, to je most koji će spojiti dve zemlje i povezati stanovnike sa obe strane Save", rekao je on.

Butković je podsetio na druge zajedničke projekte, poput izgradnje mosta Svilaj.

Zamenik ministra komunikacija i transporta BiH, u tehničkom mandatu, Saša Dalipagić, rekao je da je most na Savi važan za celu BiH, zahvalivši EU koja je osigurala bespovratna sredstva za finansiranje dela projekta.

Reč je o mostu koji će uskoro povezati već izgrađeni auto-put Gradiška-Banjaluka sa mrežom evropskih auto-puteva.

Ukupna ugovorena cena za izgradnju mosta je 19.540.997 evra i obuhvata troškove izgradnje mosta, troškove veze mosta sa postojećim auto-putem Gradiška-Banjaluka, a sredstva će po pola izdvojiti Hrvatska i BiH.

Projekat finansira i EU sa 6,8 miliona evra bespovratnih sredstava u okviru Agende za povezivanje putem Investicionog okvira za zapadni Balkan.

Rok za završetak radova na mostu je 30 meseci.

Most će biti dug 430 metara i imaće četiri saobraćajne trake - po dve iz svakog smera, široke 3,75 metara.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Printscreen Youtube RTRS)

Kurir