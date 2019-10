SANJIN SEFIĆ OSTAO SAM, NJEGOVI POMAGAČI PRIZNALI KRIVICU: Jurio 105 kilometara na sat, prošao na crveno, pa ubio Selmu i Editu! Pobegao je sa mesta nesreće, a i dalje tvrdi da nije kriv! (VIDEO)

Ranije je sporazum o krivici potpisao Saud Nišić. Tužiteljka Tužilaštva KS Jasminka Knežević tražila je da iz sudnice izađe Jasmin Sefić, otac Sanjina Sefića, navodeći da će on biti pozvan kao svedok i da ne treba da čuje optužnicu. Jasmin Sefić se obratio sudu kazavši da "Tužilaštvo ne treba da ga poziva, jer neće svedočiti" nakon čega je napustio sudnicu. Kao privilegovani svedok on na to ima pravo.

foto: printscreen avaz.ba

Knežević je zatim pročitala optužnicu protiv Sefića u kojoj je opisan događaj od 10. oktobra 2016. godine. Sefić se prema optužnici kretao brzinom 105 km na sat glavnom saobraćajnicom i prošavši na crveno svetlo na semaforu na pešačkom prelazu dok je za pešake bilo zeleno svetlo prednjim čeonim delom automobila je udario Selmu Agić i Editu Malkoč nakon čega je pobegao s lica mesta.

Knežević je kazala da je nakon udara Selma Agić odbačena 38 metara, a Edita Malkoč 31 metar od mesta kontakta s vozilom. Nabrojala je sve povrede i višestruke prelome koje su zadobile od siline udara usled čega su i preminule.

Nakon čitanja optužnice Sefić se izjasnio da nije kriv. Njegov advokat Kerim Čelik kazao je da "Tužilaštvo KS neće van razumne sumnje dokazati krivična dela koja se Sefiću stavljaju na teret".

Predsedavajući Sudskog veća Igor Todorović zatražio je od tužiteljke Knežević pisani podnesak dokaza od kojih Tužilaštvo odustaje, a koje će ponovo izvesti radi ekonomičnosti postupka nakon razdvajanja postupka. Knežević je kazala da će se izvesti dokazi koji se dovode u vezu sa Sefićem.

Otac stradale Selme Agić, Amir Agić nakon ročišta nije krio razočarenje postupkom advokata Čelika.

"Čuli ste ponovo optužnicu. Ovo je treći ili četvrti put. Svaki put mi je sve teže i teže čuti koliko su povređene prilikom udara i suvišno je pričati. On je išao 105 km na sat, a ja kažem 150 km na sat. Žalosno je da jedan čovek izjavi da Tužilaštvo neće moći da dokaže, žalosno je da on kao krivac kaže da nije kriv.

Ne mogu da shvatim ljudski um da to tako postoji na planeti. Ovo što su ovi priznali je sam dokaz da se to desilo. Nek dobiju uslov, bitno je da Sanjin Sefić dobije maksimalnu kaznu. Ja mu garantujem da neću stati dok je ne dobije", kazao je Agić.

Podsetimo, u prvostepenom postupku, Sefić je bio osuđen na 14 i po godina zatvora za teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i krivično delo neukazivanja pomoći povređenoj osobi nakon saobraćajne nesreće.

Sanjin Sefić se tereti da je Golfom 6, krećući se brzinom od skoro 105 kilometara na sat, prošao kroz crveno svetlo na semaforu i usmrtio Agić i Malkoč, studentkinje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Nakon što je počinio ovu nesreće, on je pobegao, ali je ubrzo lociran i uhapšen u Srbiji.

Kurir.rs/Radio Sarajevo

Foto: YouTube prtscr / Hayat TV BiH

Kurir