OBRT U SLUČAJU UBISTVA LANE BIJEDIĆ: Prve slike mesta gde je pronađeno telo! Devojka bila živa kad je bačena u reku (FOTO)

Telo nesrećne devojke pronađeno je u reci Studenčici u mestu Studenci kod Ljubuškog, tačno ispod vijadukta autoputa A1 koja vodi prema Bijači.

Najzanimljivije je to da na mestu pronalaska tela nije pronađen nijedan trag krvi, iako je Lana zadobila više udaraca, kako je to pokazala i obdukcija.

Tokom dana istražitelji su na stolu imali obdukcijiski nalaz, koji je pokazao da je devojka brutalno pretučena tupim tvrdim predmetom, a potvrđeni su i tragovi davljenja. Ono što ledi krv u žilama jeste činjenica da je nesuđena brucoškinja bila još živa kada je ubica bacio u reku.

Ekipa Avaza juče je ponovo posetila Studence i pronašla tačno mesto na kom je Lana pronađena mrtva.

Telo je uočio ribar koji tu svako veče peca. Iz izvora bliskih istrazi saznaje se da meštanin u prvi mah nije bio siguran da se radi o ljudskom telu. Devojka se nalazila na dubini od jednog metra. Licem je bila okrenuta ka vodi, dok joj je preko glave bila navučena kapuljača od dukserice.

Tek kada je spazio da joj desna noga viri iz vode, dok je leva bila potpuno potopljena, čovek se prestravio shvativši da se radi o ljudskom telu.

Istražitelji ponovo obilaze širi lokalitet, ali za sada ne mogu da pronađu mesto na kom je devojka ubijena.

Među sumnjivim mestima je kupalište Božjak, na kom je Lana često boravila tokom leta s prijateljicama i majkom Ninom, koja je to i potvrdila u svom nedavnom statusu na Fejsbuku.

U istražiteljskom timu formirana je posebna grupa koja će ponovo analizirati snimke izuzete sa video-nadzora brojnih objekata kako bi razrešili enigmu Laninog kretanja od mesta Trebižat, kako su to kamere zabeležile, do Studenaca i pronalaska bilo kakvog traga koji će ih odvesti do njenog ubice.

Iz Tužilaštva ZHK su sinoć ponovili kako do daljeg neće davati izjave, odnosno, informacije o slučaju Lane Bijedić.

