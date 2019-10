STRAVIČNA ISPOVEST KRAJIŠKOG ROBA: Moj život je noćna mora, sve je to LUDA KUĆA, nemam ništa, samo PROBLEMA PREKO GLAVE! (FOTO)

"Sada nemam smeštaj, nisam ni sam pametan. Sada je dobro, jedino su mi malo živci popustili", kazao je na početku razgovora Ćufurović

Kratko odgovarajući na svako pitanje, potvrdio je da je nedavno bio na kafi s bratom Zlatkom Mandićem, s kojim je povremeno u kontaktu. Na pitanje je li ga iko kontaktirao iz Opštinskog suda u Karlovci, gde treba da počne suđenje njegovim zlostavljačima on je u ispovesti za Dnev,ni avaz rekao:

Na pitanje da li ima posledica posle pakla koji je preživeo u Draganiću odgovorio je: "Tu i tamo, ponekad sanjam, noćne more, živci su to". Trenutno je smešten u jednom centru u Hrvatsko. Kaže da mu je dobro u tom centru i da trenutno prima socijalnu pomoć, koja nije velika. O svojim zlostavljačima, porodici Velić iz Draganića, nerado govori.

"Bežim od toga, što manje pričam, to bolje. Nemam ništa, ni kuću ni posao, imam svojih problema preko glave koje ne mogu da rešim. Sve to oko mene, sve je to luda kuća i sve mi to ide na živce. U centru mi je dobro", kazao je na kraju Rasim Ćufurović.

Inače, jezivi slučaj robovlasništva, za šta je u oktobru prošle godine podignuta optužnica protiv osmoro članova porodice Velić, još nije dobio sudski epilog. Iz Opštinskog suda u Karlovcu potvrđeno je da suđenje još nije počelo jer nije pravosnažno okončan postupak u vezi sa kontrolom mera opreza koje su na snazi u odnosu na optužene.

Rasim Ćufurović u aprilu 2016. godine, u potrazi za poslom, došao je na imanje Velića u Draganiću kod Karlovca i tu, pod prisilom i protiv svoje volje, ostao sve do oktobra 2017. Maltretirali su ga psihički i fizički, a od stravične sudbine pobegao je u oktobru 2017. samo zato što su Velići mislili da je umro od povreda koje su mu naneli kada su ga krvnički premlatili.

Bacili su ga polumrtvog u jarak iza imanja, iz kojeg je Rasim ispuzao i došao do komšija, koji su potom pozvali Hitnu pomoć pa je odvezen u karlovačku Opštu bolnicu.

