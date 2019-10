SJAJNO OTKRIĆE KOD TUZLE: Gradio potporni zid, pa naišao na vodovod iz doba Rimljana! (FOTO)

Arheolozi su pronašli ostatke rimskog vodovoda, u dužini od 11 metara.

"Postoje saznanja da su u to doba postojala tri načina za sprovođenje vode, jedan je ozidani rimski kanal, zatim kanal s olovnim cevima i kanal od cevi koje su napravljene od pečene zemlje. Ovde se radi o prvom načinu, zidanom kanalu od cigle. Korišćen je specijalni malter koji nije propuštao vodu, a bio je napravljen od peska i belog krečnjaka. Što se tiče ovog vodovoda, dug je 11 metara i 20 centimetara", ističe Mersiha Imamović s Univerziteta u Tuzli.

Trenutno se ne može precizirati gde je početak rimskog vodovoda, ali se pretpostavlja da je to lokalitet ispod obližnjeg brda. Smatra se da je snabdevao jedan objekat vodom, poput rimskog poljoprivrednog naselja.

foto: Avaz.ba

"Otkriće vodovoda ogroman je doprinos za nauku i ovo nije kraj naših istraživanja. Radićemo i dalje kako bismo imali kompletniju sliku o vremenu rimske vladavine. Rimljani su današnju BiH osvojili u 1. veku nove ere, tačnije 9. godine, kad su porazili Ilire i ostali su sve do početka 7. veka, kad su na ove prostore došli Avari i Sloveni"; ističe Imamović.

Vlasnik parcele kaže da je stambeni objekat kupio 1960. godine i da je znao da se u njegovom dvorištu nalaze ostaci vodovoda iz starih vremena.

"Moj komšija je ranije pravio kuću pa je morao da uradi potporne zidove. Kad je bager počeo da kopa, ugledali smo nešto čudno. Stručnjaci su nakon toga posetili teren, pogledali, fotografisali i otišli. Bila je to, čini mi se, 1998. godina. Nakon toga, komšija je završio radove, snimio je sve što smo zatekli i snimak dao mom sinu. Nakon toliko godina, sin je pokazivao snimak i sve je to došlo do stručnjaka, koji su, kako se ispostavilo, pronašli vrednu iskopinu", kaže Mehmed Ajdaslić.

Kurir.rs/Avaz.ba

Foto: Avaz.ba

Kurir