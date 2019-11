OVAKO DEVOJČICE PADAJU U RUKE MANIJAKA: Tinejdžerka (15) iz Banjaluke pod pretnjom slala gole slike, završile na sajtu za odrasle! A evo šta o svemu kaže psiholog

Budiši se stavlja na teret da je od januara do avgusta 2017. godine preko društvenih mreža stupio u kontakt sa 15-godišnjom devojčicom.

Koristeći lažni profil „Tanja“ i Instagram profil „banjalučke p…e“, poslao joj je više poruka u kojima je tražio da mu pošalje slike i videosadržaje, preteći da će objaviti njene fotografije koje poseduje. Nakon što joj je zatraženo da slika gornji i donji deo tela, tražio je i fotografije polnog organa, što je ona uradila.

Prema navodima iz optužnice, on je snimke i 24 fotografije devojčice objavio na društvenoj mreži Instagram i na jednom pornografskom sajtu.

"Odakle početi, da li od faktora radoznalosti ili mladalačke nezrelosti i pokušaja odrastanja ne prirodnim putem nego preko mreža. Svako iskustvo koje je vezano za ponašanje odraslih je vrsta izazova za populaciju do 18 godina. Sva ta deca maštaju da odrastu, da budu punoletni, da imaju sve što požele, dok je život potpuno drugačiji. Ne možete to ostvariti preko društvenih mreža. Vrlo je 'in', u modi, pohvaliti se nečim što neko nema ili nije probao. Tu su uključeni mašta i male sitne laži koje su posledica stvaranja zavisti ili pokušaja stvaranja razlike između takve osobe i generacije kojoj pripada", objašnjava psiholog Čedomir Novaković.

Novaković napominje da je ljudima uvek bio izazov ono što je zabranjeno.

"Sve je vezano za seks, te erotske kombinacije i interakcije i stvara se jedna vrsta mladalačkog egzibicionizma. Vrsta inverzije morala. Skrene im se pažnja, ali te generacije nemaju iskustva. Sve što je negativno niko neće da prizna da se to dešava ili u njegovoj kući ili njegovom okruženju. Uvek je neko drugi krivac za to. U pitanju je jedan kvazimoral koji se najčešće obija o glavu nepromišljenima i naivnima", ističe Novaković.

Odbrana sa slobode

Branilac optuženog, banjalučki advokat Aleksandar Jokić kazao je da je Budiša u vreme izvršavanja krivičnih dela imao 19 godina.

"On se brani sa slobode. Održana su dva ročišta i mogu vam reći da sve što je navedeno nije tačno i da nema dokaza da je počinio krivično delo koje mu se stavlja na teret"; kazao je advokat Jokić.

