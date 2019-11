BEZOBRAZLUK VLASTI U BIH! SPREČAVAJU POVRATAK SRBA: Bošnjaci dele srpske kuće migrantima

Namera: Vlast Unsko-sanskog kantona i lokalna vlast u Bihaću planiraju da srpska sela u BiH nasele migrantima kako bi zaplašili Srbe povratnike i sprečili one koji nameravaju da se vrate na svoja ognjišta

Vlasti Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća planiraju da srpska sela u BiH, iz kojih je tokom rata devedesetih godina proteran većinski srpski živalj, nasele migrantima iz Avganistana, Pakistana, Iraka i Sirije.

Kako bi ovu nameru sproveli u delo, doneli su odluke o formiranju prihvatnih centara za migrante u srpskim selima Medeno Polje u opštini Bosanski Petrovac i u selu Lipe na teritoriji Bihaća.

Plan kantonalnih i bihaćkih vlasti je da u srpska sela presele nekoliko hiljada migranata iz prihvatnih centara „Bira“ u Bihaću, „Miral“ kod Velike Kladuše i bivšeg hotela „Sedra“ kod Cazina. Svi ovi centri su u objektima u privatnom vlasništvu i ističe im zakup 15. novembra, pa su vlasti Vlasti Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća donele odluku da se ti centri zatvore.

foto: Aleksandar Jovanović Cile



- Kantonalna vlast je pre dva meseca pokrenula inicijativu o formiranju prihvatnog centra za migrante u srpskom selu Medeno Polje u opštini Bosanski Petrovac, a lokalna vlast u Bihaću je pre sedam-osam dana donela odluku o osnivanju prihvatnog centra za migrante u selu Lipa, u kojem je pre rata živeo većinski srpski živalj. Cilj osnivanja prihvatnih centara za migrante muslimane u srpskim selima je da se Srbi povratnici zastraše i ponovo isele, da se odvrate od povratka prognani Srbi i da se uzurpira i otme srpska zemlja i druga srpska imovina - kaže Miodrag Linta, predsednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu u Skupštini Srbije.

foto: Shutterstock

On dodaje da ima indicija da je ovo tek početak i da će prihvatnih centara, osim u ova dva, biti i u drugim srpskim selima i da Srbi sumnjaju da iza ovih odluka, osim kantonalnih i lokalnih vlasti, stoje i određene političke strukture u Sarajevu.

- Smatram da su odluke kantonalne vlasti i vlasti Bihaća suprotne aneksu 7 Dejtonskog sporazuma, koji garantuje povratak proteranih lica na svoja ognjišta. Zato sam dopisom pozvao Ministarstvu spoljnih poslova Srbije da uputi dopis zvaničnom Sarajevu da je potpuno neprihvatljivo da se prihvatni centri za migrante osnivaju u mestima u kojima su Srbi bili većina po popisu iz 1991. Na području BiH ima dosta nenaseljenih bošnjačkih mesta, pa postavljam pitanje zašto se prihvatni centri za migrante ne osnivaju u bošnjačkim naseljima. Srbima povratnicima vlasti u BiH godinama nisu htele da uvedu struju, vodu i da im naprave puteve, a sad preko noći to sve dovode do napuštenih stočnih hala - ističe Linta i naglašava da su Srbi povratnici i lokalne srpske vlasti ogorčeni zbog namera o naseljavanju srpskih sela migrantima muslimanima.

Srbi se izborili MEDENO POLJE PROPALA OPCIJA Dejan Prošić, predsednik opštine Bosanski Petrovac, kaže da su se građani te opštine, kako Srbi tako i muslimani, jednoglasno usprotivili naseljavanju migranata u njihovu opštinu.

- Suprotstavili smo se takvom načinu rešavanja migrantske krize, izneli smo činjenice i jednoglasno doneli rezoluciju kojom smo se usprotivili naseljavaju migranata u Medenom Polju. Donosioci odluka na svim nivoima vlasti u BiH su uvažili našu rezoluciju, tako da su odustali od te lokacije i teritorija naše opštine više nije opcija za preseljenje migranata. Međunarodne organizacije nikad nisu ni bile za to, jer je njihov princip da se na privatnom zemljištu ne može praviti prihvatni centar - kaže Prošić i dodaje da ne zna šta će odlučiti vlasti u Bihaću u vezi sa migrantima.

U kabinetu gradonačelnice Bihaća Dijane Bišćević juče niko nije odgovarao na pozive novinara Kurira, a odgovor nismo dobili ni na pitanja koja smo joj uputili mejlom.

Bez odgovora

U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA TAJAC

U Upravi za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu pri Ministarstvu spoljnih poslova rečeno nam je da bez odobrenja ministra ne mogu ništa da nam kažu o naseljavanju srpskih sela u BiH migrantima. Odgovore nismo dobili ni na pitanja koja smo uputili Ministarstvu spoljnih poslova.

Kurir.rs/ Slavica Tomčić Foto: EPA/Fehim Demir

Kurir