VRAĆAJU SE ONI KOJI SU OSETILI KRV Bezbednosni stručnjaci upozoravaju: Na Balkanu se stvara novi kalifat, sa migrantima stiže veliki broj boraca poražene Islamske države

Jedno upozorenje stiže iz Rusije, gde je glasilo ruske vojske Zvezda objavilo razgovor sa Elenom Ponomarevom, profesorkom na Institutu međunarodnih odnosa Ministarstva spolnjih poslova Rusije.

Ona je otišla i korak dalje od predsednika Francuske Emanuela Makrona, te rekla da postoje pokušaji stvaranja novog takozvanog kalifata na Balkanu.

"Ekstremistički centri ne prestaju sa regrutovanjem mladih u BiH, a to im je olakšano zbog teške ekonomske situacije u toj zemlji", istakla je Ponomareva.

Ilustracija foto: AP

Stručnjak i profesor na fakultetu za bezbednost Uroš Pena rekao je za da je u BiH komplikovana situcija i da se moraju pratiti lica koja su otišla na strana ratišta i koja se vraćaju.

"Situacija je gora nego što je bila, jer su oni koje se vraćaju „okusili krv“. Osim toga, unutar BiH postoji izražen nacionalizam kod takozvanih spavača. Kada se njima dodaju i ljudi koji u BiH stižu sa migrantskom krizom, to sve može izazvati veoma opasno stanje u BiH", pojašnjava Pena.

Ilustracija foto: Ap

On dodaje da kada je u pitanju stvaranje kalifata u BiH, da to za sada nije realno, jer za to treba organizacija i pogodno tlo.

Stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević je rekao da je Ponomareva dobro skicirala političku i bezbednosnu situaciju u BiH i da ona govori o njihovim planovima i željama.

"Takva upozorenja su prvo došla od premijera Austrije Sebastijana Kurca, čija je vlada preduzela mere na zatvaranju radikalnih džamija, a to su prve mere u demokratskoj evropi koje su preduzete", istakao je Galijašević.

Takođe, ističe da nije realno i ostvarivo osnivanje kalifata, ali da postoje ideje za to.

foto: Youtube/Printscreen

"Nije reč samo o ideji, nego i o postajanju instrumenata za realizaciju te ideje. Tu je pre svega stranka SDA, koja je ključni element koji povezuje Islamsku replubliku Iran, poluislamsku Tursku i saudijski kalifat. SDA povezuje bošnjake sa svim terorističikm grupama i organizacijama", rekao je Galijašević.

Dodaje da oni u svojim bolesnim glavama žele osnivati kalifate, bez Srba i Hrvata i da je to veoma opasno i može izazvati haos.

Ističe da je problem i što kroz migrantsku krizu u BiH dolazi veliki broj ratnika, koji su poraženi u Islamskoj državi.

Elena Ponomareva je u razgovoru za Zvezdu pričala o povratku boraca sa sirijskog ratišta i o migrantskoj krizi kao argumentima koji idu u prilog opisu BiH kao "tempirane bombe".

Ponomareva je rekla da ima "poprilično pesimistične scenarije o budućnosti regiona".

"Pokušaj stvaranja novog takozvanog kalifata na Balkanu je moguć", tvrdi Ponomareva i svoju tvrdnju potkrepljuje snažnim migracijskim tokom sa Bliskog Istoka i Severne Afrike.

Struktura kalifata bi se, dodaje, mogla oblikovati za deset do 15 godina, ali napominje da je većina muslimana na Balkanu odbacila radikalne ideje.

"Međutim, ekstremistički centri ne prestaju sa regrutovanjem, što je olakšano teškom socijalno-ekonomskom situacijom, nezaposlenošću i gubitkom vere mladih u budućnost", kazala je Ponomareva.

Lažni podaci o broju ratnika

Dževad Galijašević ističe da su rukovodioci bezbednosnih agencija u BiH lagali i o broju ljudi koji su odlazili na islamska ratišta.

"Oni su tvrdili da je u Siriju otišlo 240 ljudi, od čega 100 žena i dece. Sad kažu da ih treba 260 da dođu iz zarobljeništva, a znamo da ih je blizu 100 poginulo. Zatim znamo i da se oko stotinu terorista vratilo u zemlju, a više od 100 ih je u okupiranom delu. To znači da ih je bilo više od 500, kada su oni govorili da ih je otišlo 240", pojasnio je Galijašević.

Dodao da ne treba zaboraviti ni instruktore iz Gvatemala koji su dovedeni u BiH.

Kurir.rs/Zvezda.ru/Srpska info (Goran Obradović)

Foto: AP/Ilustracija

