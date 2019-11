DODIK: Srpska teži harmonizaciji odnosa u BiH, ali nećemo trpeti nasilje visokog predstavnika

"Mi to ne krijemo, ali naglašavam da se trenutno ne preduzimaju nikakve akcije tim povodom, njih samo izmišlja visoki predstavnik u BiH Valentin Incko", rekao je Dodik.

On je naglasio da Incko godinama neprestano iznosi laži o BiH, namerno dovodeći u zabludu Savet bezbednosti UN i praveći atmosferu nestabilnosti, da bi opravdao svoje postojanje i rad u BiH, Republiku Srpsku u izveštajima predstavlja kao glavni problem, pokazujući na taj način pristrasnost, te dodao da postoje dokazi da je Incko vršio nezakonite radnje.

foto: Profimedia

Napominjući da Savet bezbednosti UN razmatra situaciju u pojedinim zemljama samo onda kada one predstavljaju pretnju za regionalnu ili globalnu bezbednost, Dodik je rekao da BiH odavno ne predstavlja takvu opasnost ali da se, zahvaljujući Incku, još nalazi na tom spisku.

On je naglasio da za Republiku Srpsku postoje i druge alternative, a ne samo EU.

Dodik je istakao da Velika Britanija, kao bivša imperijalistička sila, pokušava da produži i iskoristi svoj uticaj na male zemlje i narode, kao što je BiH, i naveo da je London izdvojio velika sredstva za osnivanje tri centra za borbu protiv ruskog uticaja na Balkanu - u Sarajevu, Podgorici i Tirani.

foto: AP

"S druge strane, ruski predsednik Vladimir Putin od nas nikada ništa nije tražio, samo je pitao može li nam pomoći. I on nam je samo pomagao u tome što smo tražili. Nikada ni na čemu nije instistirao, niti tražio. Takvu pomoć Zapad smatra negativnom. A nasuprot tome, predstavnici Zapada krše međunarodno pravo i to je njima dobro", dodao je Dodik.

Govoreći o neformiranju vlasti na nivou BiH godinu dana nakon izbora, Dodik je rekao da Zapad vidi opasnost u njemu i njegovoj stranci SNSD-u.

"Oni znaju da sa nama ne mogu realizovati ono što oni nameću ili žele da učine. Mi ćemo raditi samo ono što smatramo da odgovara interesima Republike Srpske, što je u skladu sa Ustavom i zakonima. Nećemo ispunjavati njihove želje", poručio je Dodik.

Govoreći o optužbama Zapada da on krši Dejtonski sporazum, Dodik je rekao da je to neverovatno, da za to ne postoji nijedan dokaz.

"Da je to tako, oni bi odmah počeli istragu protiv mene. Ali postoje moje ocene u kojima govorim da BiH neće opstati upravo zbog onih koji uništavaju Dejton, ukoliko to oni nastave da čine", dodao je on.

Govoreći o NATO-u, Dodik je naglasio da je Republika Srpska protiv te integracije, jer je NATO dva puta bombardovao Srbe, jednom u Srpskoj, jednom u Srbiji.

Dodik je ukazao da je masovan i sveprisutan antiruski pritisak Zapada na Srbe.

"Ali oni ne shvataju da srpski narod niko nije prisiljavao na pozitivan odnos prema Rusiji i negativan odnos prema nekom drugom. To se prosto nalazi u srcu našeg naroda", istakao je Dodik.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: AP

Kurir