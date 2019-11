MILORAD DODIK O SMRTI DAVIDA DRAGIČEVIĆA: Tužilaštvo je već trebalo da taj slučaj reši! (VIDEO)

Predsednik SNSD, Milorad Dodik, izjavio je danas u Mostaru da je Okružno tužilaštvo u Banjaluci do sada trebalo da razreši slučaj stradanja 21-godišnjeg Davida Dragičevića.

"Previše to dugo traje. Tužilaštvo je trebalo da razreši taj slučaj. To je u njihovim rukama. Sad se vidi da je haranga prema vrhu Republike Srpske bila politički motivisana, jer je trajala do izbora, a posle je sve utihnulo", rekao je Dodik u Mostaru odgovarajući na pitanje novinara, a nakon razgovora sa predsednikom HDZ BiH, Draganom Čovićem, prenela je Srna.

On je naglasio da je nezadovoljan načinom na koji Tužilaštvo radi, jer ne čini ništa da javnost obavesti o tako delikatnom pitanju. " Zbog toga mnogi ne zaslužuju da budu tamo", kazao je Dodik.

