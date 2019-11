VELIKI POMOR RIBE U VRAPČIĆIMA: Za sve su krive otpadne vode sa obližnje deponije, građani ogorčeni! (FOTO)

"Upravo smo dobili informaciji od članova udruženja da je na jezeru Vrapčići izvršen pomor ribe. Velike količine su uginule. Sušica koja ide pored deponije je bila aktivna ovih dana i sigurno je uzrok za to.

Molim vas reakciju dok nisu uklonili dokaze kao sto su to radili i do sada", izjavio je za medije Omer Hujdur predsednik Inicijative "Jer me se tiče", koja poslednjih meseci upozorava na stanje mostarske deponije Uborak.

Sušica je potok je protiče kroz naselje Vrapčići, neposredno pored deponije Uborak, a čije poslovanje zadnjih desetak godina predstavlja ozbiljan problem za život i zdravlje građana u severnim mostrskim predgrađima, prenosi Klix.

Otpadne vode s Uborka i negativan uticaj na životnu sredinu primećivan je i proteklih meseci, a saniranje ovog problema bio je deo dogovora građana i vlasti posle blokade deponije u junu ove godine.

Građani Mostara protestovali su ispred deponije ponovo u četvrtak razočarani informacijama da bi Federalno ministarstvo ekoligije i turizma moglo izdati deponiji novu dozvolu, a najavljene su i nove blokade.

