NEZDRAV VAZDUH U DELOVIMA BIH: Evo koja mesta se posebno izdvajaju i šta se savetuje građanima!

Indeks kvaliteta vazduha izmeren jutros u Zenici iznosio je 178, Ilijašu 171, Sarajevu 165 i Lukavcu 158, prenosi RTRS.

Osetljive grupe stanovništva su i stariji, trudnice i deca koji bi trebalo da smanje produžena ili veća naprezanja tokom boravka na otvorenom.

Umereno zagađen vazduh je u Tuzli sa indeksom 53 i neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osetljive na zagadenje vazduha.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: EPA

Kurir