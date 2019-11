VERUJEM U OZBILJNOST VELIKIH ZEMALJA! Dodik: Za saradnju sa NATO potrebno posebno odlučivanje Predsedništva

Program reformi BiH, koji je usvojilo Predsedništvo, uslovan je i tek kada bude formiran Savet ministara sa strukturom koja je pobedila na izborima, imaće snagu da bude dostavljen kao program moguće saradnje s NATO, izjavio je srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik.

Ponovio je da se dokumentom ne prejudicira članstvo u NATO i da svaka priča o bilo kakvoj saradnji mora da prođe proceduru odlučivanja u Predsedništvu BiH. On ističe i da su jake članice NATO dale garanciju da neće biti zahteva o članstvu, zbog čega je i odlučeno da se dokument podrži.

"To nije Nacionalni akcioni plan, nema ni takav naziv i ono što smo mogli da pridobijemo u razgovorima s predstavnicima različitih zemalja, a važnim članicama NATO, jeste činjenica da su oni rekli da to neće poslužiti za aktiviranje bilo čega. To je nešto što je nama dalo osnovu da kažemo - OK, idemo u to", rekao je Dodik ističući da veruje u ozbiljnost velikih zemalja.

Poručio je da je ključna rečenica u samom početku tog dokumenta glasi - Taj dokument ne prejudicira članstvo i da su za bilo kakvu odluku o saradnji sa NATO potrebne nove odluke Predsedništva. Sličan dokument, kaže, potpisalo je pet zemalja članica EU i pet koje nisu članice. Podsetio je da je BiH do sada sarađivala s Alijansom kroz Partnerstvo za mir i kroz dvogodišnji aranžman AJPAP koji ističe krajem godine.

