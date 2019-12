Saopštenje ispred Saveza opština istočne Hercegovine čiji je izvršni direktor Luka Petrović

Sramotan je čin crnogorskih vlasti koje nisu dozvolile prelazak vjernog hercegovačkog naroda preko granice, koji je pošao u Nikšić da se pokloni i cjeliva mošti Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog.

To je najveći svetac pravoslavni, srpski i hercegovački i nema građanina Hercegovine koji se nije poklonio Svetom Vasiliju u manastiru Ostrog. Nikada i niko se nije usudio to da im zabrani. Do sada!

Zato jasno poručujemo vlastodršcima Crne Gore da ko na crkvu udari, udario je na sve nas i takvi potezi ne mogu ostati bez odgovora jer su nedopustivi.

Ne damo našu crkvu i našu vjeru, naše svetinje i svetitelje, ma sa koje strane granice bili, a vi ih pokušavate privatizovati!

Imovina Srpske pravoslavne crkve ne smije se otimati, a čin crnogorskih vlasti je skandalozan! Na ovaj način trajno stavljate mrlju na čast i obraz našeg bratskog i nikad odijeljenog crnogorskog naroda.

Neka Vam je u pomoći Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški, pozivamo Vas da se urazumite i shavtite da razdvajate jedan narod, rušite jednu crkvu koja nam služi na ponos vijekovima!

(SOIH)

Kurir