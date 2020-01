TRI MESECA OD BRUTALNOG UBISTVA LANE BIJEDIĆ (19): Istraga nije dovela do korisnog traga, čeka se saslušanje njene majke

Tri meseca, koliko je prošlo od misteriozne smrti Lane Bijedić, čiji je život brutalno ugašen s nepunih 19 godina, brojne sprovedene istražne radnje i silni rezultati veštačenja istražilaca MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona još nisu doveli do korisnog traga.

Teško stanje

Praktično, sve što im je preostalo jeste saslušanje Lanine majke Nine Bijedić koje će biti obavljeno u Beogradu.

Kako je Avaz već pisao, ona zbog izuzetno teškog stanja u kojem se nalazila nakon smrti svoje ćerke jedinice nije saslušana u svojstvu svedoka. U Beogradu, u kojem je rođena, Nina Bijedić boravi od 10. oktobra kod svoje majke, a u tom je gradu, prema njenoj želji, i kremirano telo mlade Mostarke.

Poslednja faza

Nakon izvesnog vremena, tužilačkom timu Tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona, pod čijim nadzorom se vodi istraga, nije preostalo ništa drugo nego da upute zahtev za saslušanje na osnovu ugovora između BiH i Srbije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima.

Po pisanju Avaza, saglasnost za saslušanje se očekuje praktično svakog dana i, najverovatnije će tim do sredine januara otputovati u Beograd kako bi saslušali Laninu majku.

Nakon toga, kao poslednja faza istrage najverovatnije će biti urađena kompletna rekonstrukcija ovog jednog od najmisteriozinijih zločina u BiH, ali i šire, koji je potresao široku javnost.

Telo Lane Bijedić, podsećamo, lokalni ribar je uočio 6. oktobra u večernjim časovima u reci Studenčici u mestu Studenci kod Ljubuškog. Istog dana, nešto ranije, njen nestanak policiji je prijavila majka Nina, s obzirom na to da je Lana trebala otputovati u Sarajevo, gde je bila upisala fakultet, a na telefonske pozive joj nije odgovarala.

Umesto na kafu s prijateljicom, kako je to rekla majci, Lana se autobusom iz Mostara iz potpuno nepoznatih razloga zaputila u Čapljinu. S autobuske stanice u Čapljini je pešačila više od pet kilometara, kako su to zabeležile kamere s pojedinih objekata, do mesta Trebižat, gde joj se gubi trag.

Telefon beskoristan

Njeno kretanje je zabeleženo i na vijaduktu Studenci ispod kojeg je telo nađeno. Obdukcijski nalaz je pokazao da je devojka pretučena, davljena i bačena u reku.

Rezultati veštačenja njenog telefona, koji je otključan u jednoj agenciji u Nemačkoj, njene odeće, beleški i tragova izuzetih s lica mesta, kao i toksikološke analize, nisu doneli nikakav pomak u istrazi.

