UHAPŠEN JOŠ JEDAN ČLAN NARKO-KARTELA "TITO I DINO"! Priveden Jovan Ivković u Peruu sa tonom kokaina!

Kako je saopštila policija u Peruu, juče je u ovoj latinoameričkoj zemlji uhapšen Jovan Ivković, za koga se sumnja da je pokušao da prokrijumčari tonu kokaina.

Policija je prethodno u okolini Lime zaustavila beli kombi u kojem je pronašla tonu kokaina zapakovanog u 50 paketa po 20 kilograma.

Uhapšen je vozač kombija, koji je policiji rekao da je on taksista ("mula", kako se to kaže u narko žargonu) koji je pristao da za novac prebaci kombi sa drogom do odredišta.

Policija je potom, proveravajući registarske tablice belog kombija, utvrdila da je njegov vlasnik Jovan Ivković.

Ono što je posebno interesantno jeste da je Ivković državljanin Holandije i da je imao pasoš te zemlje. Dodatno zanimljivim ovaj događaj, zapljena tone kokaina vredne desetine miliona dolara, čini to što je Ivković rođen (1989. godine) u holandskom gradu Bredi, za koga se tvrdi da je sedište narko kartela "Tito i Dino", na čijem se čelu nalazi Edin Gačanin, jedan od najmoćnijih narko-bosova u Evropi.

Kurir.rs/Slobodna Bosna

