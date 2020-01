MIRELA IZ BiH JE NA VREME NAPUSTILA VUHAN: Opisala je šta se tačno dešava u Kini tokom opasne epidemije!

Kaže da je na vreme napustila grad i otišla na zimski odmor, tačnije 2. januara, kada se već znalo za virus.

"Fakultet nas je obavestio i ukazivao na sve što treba da znamo o tome. Ali tada se nije znalo o kakvom se tačno virusu radi i kako se širi. Ipak, sada je grad u karantinu. Kina svim sredstvima i organizacijom nastoji da zaustavi širenje virusa. U principu, nema mnogo panike i straha. Svi se maksimalno pridržavaju uputstava. Redovno se dele brošure s dodatnim objašnjenjima u održavanju higijene i preventive. S obzirom da je grad u karantinu, svakodnevne aktivnosti su prilagođene situaciji", kazala je Imširovićeva, dodajući da je u stalnom kontaktu s prijateljima iz Kine i da pažljivo prati šta se dešava u samom gradu.

foto: Anadolija/Privatni album

Istakla je da su kineske vlasti i zdravstvene ustanove veoma brzo, stručno i efikasno reagovale na ovu krizu.

"Kina je veoma organizovana i spremna na ovakve situacije. S obzirom da je već ranije, u 2003. godini, prošla kroz dosta sličnu situaciju, brzo se prilagodila. Vrlo brzo završavaju stvari, imaju veoma mnogo mobilisanih civilnih i vojnih lekara, grade bolnice za 7 do 15 dana. Pokrenut je čitav organizacioni sistem u suzbijanju širenja i zaustavljanju virusa", istakla je studentkinja iz BiH.

foto: Anadolija/Privatni album

Dodala je kako je mišljenja da neki mediji ipak previše senzacionalistički izveštavaju o ovom događaju.

"Od sitnice se napravi veliki bauk. Činjenica je da je virus tu, ali činjenica je i da Kina raspolaže svim sredstvima koja su neophodna za suzbijanje širenja virusa i da na tome radi neprekidno 24 sata. Ipak, potrebno je vremena, kao što svi znamo. U ovom slučaju svakako treba da pružimo podršku Kini koliko je u našoj mogućnosti", dodala je.

foto: Anadolija/Privatni album

Ispričala je kako u Vuhanu živi još jedna osoba iz BiH koja je takođe na studijima.

"Vuhan je studentski grad. U njemu se nalazi oko milion studenata. Tu su, takođe, i moji prijatelji iz susednih zemalja, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije. Uglavnom se svi maksimalno pridržavaju uputstava na koje, putem medija, Kina podseća svaki dan po nekoliko puta. Sve je u redu dosad. Koliko pratim dešavanja u Vuhanu, možda je malo dosadno biti u sobi ili stanu celi dan, ali i za to je Kina osmislila čitav sistem, pa preporučuje igre, vežbe, štivo za čitanje i neke druge korisne aktivnosti", kazala je.

foto: Anadolija/Privatni album

"Nadam se da će Kina ubrzo da reši problem oko virusa i javi nam da možemo da se vratimo na studije. Planirala sam da se vratim 28. februara jer bi tada trebalo da počne semestar. Međutim, nastava je odložena do daljeg. Fakultet će nas obavestiti o ponovnom početku predavanja. Dok to čekam, vraćam se ponovo u Kinu. Nadam se da će to ipak uskoro biti“, rekla je.

Kako je istakla, kineske vlasti kažu da će virus za 7 do 10 dana dostići svoj vrhunac. U

"Ukoliko bude tako, posle toga bi, verovatno, trebalo da počne opadanje širenja virusa. Iskreno se nadam da će se uskoro zaustaviti", zaključila je Mirela.

Kurir.rs/Anadolija - Privatni album

