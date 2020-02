DODIK: Ovo je jedan od najtežih trenutaka nakon Dejtona, Srpska neće dozvoliti razgradnju (VIDEO)

"Izvršni komitet SNSD-a ostaje snažno pri podršci odlukama NSRS. Smatramo da je neophodno da se dođe do poštovanja Ustava u BiH, te da se radi na održavanju sastanaka sa svim političkim partijama. Za to je zadužena potpredsednica SNSD-a Željka Cvijanović, da izvrši kordinaciju sa političkim partijama u Srpskoj i to preko vikenda, a Nikola Špirić i Radmanović imaju taj isti zadatak sa partijama u Federaciji BiH", naveo je on na konferenciji za novinare nakon sednice Izvršnog komiteta SNSD-a.

Naglasio je da će SNSD u narednih 10 dana održati opštinske i gradske odbore kako bi se informisali o svemu.

"Zadužili smo Radovana Viškovića da finalizira dogovore sa Mićom Mićićem", dodao je Dodik.

Istakao je da treba očuvati jedinstvo.

"Tumačenje Ustavnog suda je slobodno bez ikakvog pravnog osnova. Sve je imalo jasnu nameru razgradnje Republike Srpske. Pokušavaju da plasiraju kako Republika Srpska radi nešto mimo standarda", dodao je on.

Dodik je naglasio da je Srpska zato predložila zakon koji će ići u proceduru.

"Ne možemo da garantujemo da će biti usvojen, ali će biti osnova za političku i javnu raspravu. Predložili smo neka rešenja, ali postoje i neke dileme. Svi subjekti mogu da deluju svojim amandmanima na taj predlog", izjavio je Dodik.

Dodik je istakao da je Ustavni sud BiH sebi pribavio ovlašćenja koja nema nijedan drugi ustavni sud u svetu.

Kurir.rs/RTRS

Kurir