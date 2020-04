SARAJLIJI NALOŽILI IZOLACIJU, ON OTIŠAO NA MORE! Na sve načine se dovijaju da ne poštuju mere protiv korone

Prema njegovim rečima, smanjio se broj onih koji ne poštuju mere samoizolacije.

"Imamo i slučajeva da svi koji su dva puta evidentirani da ne poštuju policijski sat da budu pritvoreni. Oni kod nas ostaju do kraja policijskog sata. Istina, mnogi se pridržavaju mera, ali svi koji ne poštuju mere moraju odgovarati za svoje postupke. ", kaže Jusko.

Ministar je otkrio i šokantne podatke.

"Jednu osobu smo bukvalno pronašli na na biciklu, a imao je određene mere samoizolacije. Zamislite gde je on sve mogao biti za to vreme. Ali to nije sve. Drugi slučaj je da osobi izdato 3. aprila rešenje o samoizolaciji, a on je dan kasnije 4.aprila otišao u Neum. Znači prešao je oko 150 kilometara i otišao na drugi kraj države. Pronašli smo ga i on je pritvoren. E to je razlog zašto apelujemo da se ne bespotrebno ne izlazi jer uvek ima onih osoba koje ne poštuju mere, a naći će se na izletištu, šetalištu, biciklističkoj stazi. Zato je važno da se poštuju mere", kazao je Jusko.

Kurir.rs/Avaz.ba

