ODLUKA ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE U FBIH: Stariji od 65 i mlađi od 18 godina mogu u šetnju

Tako je prihvaćen predlog da se starijima od 65 godina to omoguci ponedeljkom, sredom i petkom, od 9 do 13, a mlađima od 18 utorkom, četvrtkom I subotom od 14 sati pa sve do početka policijskog časa u 20 sati.

Nove mere će stupiti na snagu od ponedeljka, uz obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje socijalne distance.

Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez je rekao da će pratiti implementaciju ovih mera I da, ako dođe do određenih pogošanja ona može biti poništena, preneo je sarajevski portal Klix.

Ipak, izrazio je nadu da će situacija biti sve bolja, te da će dolaziti do postepenog popuštanja mera.

Kurir.rs/Tanjug

