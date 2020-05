PECIKOZA TVDI DA NIJE BIO NA KORONA SLAVLJU: U Mostaru sam, pecam, treba ih sve kazniti! ALI evo šta kaže snimak (VIDEO)

"Ne znam odakle uopšte medijima taj podatak. To se samo pojavilo na jednom portalu. Oni su to, moram biti pošten, kasnije ispravili, ali se moje ime proširilo i na druge portale i to je tako "otišlo". Ja uopštee nisam bio na tom derneku. Evo me u Mostaru, pecam ribu. Volim prirodu i ovako dođem da se odmorim" kazao je Pecikoza za Oslobođenje.

Kaže, čak i da je bio u Sarajevu da ne bi prisustvovao ovom slavlju i to iz dva razloga, jer traje pandemija koronavirusa, a i u toku je mesec ramazan.

"Meni posebno smeta što su tu bili i nosioci javnih funkcija. Ja bih, da mogu, nametnuo zakon, kako za mene tako i za sve nosioce javnih funkcija, da ovakve stvari budu krivično delo. Zvaničnici moraju biti odgovorniji, a samim tim i strožije kažnjeni kada prekrše zakon. Ako je kazna za dernek 500 maraka, ja bih nosiocima javnih funkcija odredio kaznu od 5.000 maraka, pa i veću. Recimo, u Švajcarskoj je kazna za prekoračenje brzine, 100 franaka, ali za zavničnike je ona nekoliko hiljada franaka. Tako treba i kod nas uvesti" dodao je Pecikoza.

Međutim, da li je zaista Fahrudin Pecikoza bio na slavlju usred pandemije?Pogledajte snimak (1.34) koji je nastao u drugom delu slavlja i osobu koja sedi iza pevača Harija Varešanovića, pa procenite sami.

