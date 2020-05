DODIK ODGOVORIO NA UPAD OPOZICIJE U FIRMU NJEGOVOG SINA: Svako bira svoj način političkog delovanja

Upitan da komentariše ulazak Stanivukovića na privatni posed preduzeća "Frut eko" iz Gradiške, u kojem njegov sin Igor ima deo akcija, srpski član Predsedništva BiH kaže da veruje da nije dozvoljen slobodan ulazak ljudima koji tu ne rade ili ih to preduzeće nije pozvalo, jer to, kako je rekao, nije kafana. "Tu ljudi rade i ugroženi su činjenicom da se neko ponašao tako kako se ponašao, ali svi su izabrali svoj način političkog delovanja", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci, prenela je RTRS. On je naveo da njegov sin Igor Dodik nije vlasnik poseda na kojem je smešteno preduzeće "Frut eko", već da ima deo akcija u ovom preduzeću.

Kurir.rs/Tanjug

