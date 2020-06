LETELO PERJE MEĐU BOŠNJACIMA DOK JE RADONIČIĆ PODNOSIO OSTVAKU: Mafijaši iz Pakistana vladaju migrantskim centrima u BiH

Lider SBB fotelje se odrekao zbog, kako kaže, nekoliko principijelnih razloga, a kako je tekao razgovor sa članovima Predsedništva BiH, pročitajte u stenogramu koji prenosimo u celosti. Tokom razgovora dominirala je komunikacija između ministra bezbednosti i predsedavajućeg Predsedništva BiH Šefika Džaferovića, ali je i potvrđeno pisanje ATV-a o izdavanju lažnih viza za 3.000 Pakistanaca.

"Tražim i molim vas da vidite šta je uradio ambasador Pakistana"

Fahrudin Radončić: Samo pola rečenice gospodine Džaferoviću. Vi ste izdali jedno saopštenje u kome ste rekli da se ograđujete od mene i mojih izjava kada se radi o ambasadoru Pakistana u našoj zemlji.

Pošto je spoljna politika nešto što se ovde rešava, ja ne znam da li je to Vaš lični stav ili stav svih članova Predsedništva BiH? Ja bih Vas molio da ubuduće makar kada primate strane diplomate nađete kod sebe kapacitet i raspitate se o problemu. Ako niste hteli kod mene, Vaš član porodice upravo vodi migracije kao pomoćnik ministra. I mislim da smo ovde kao država uradili jednu potpuno nediplomatsku stvar da jedan strani ambasador ima veća prava kod vas trojice kao kolektivnog šefa države nego ja. Takođe tražim i molim vas da od Minsitarstva spoljnih poslova, vidite šta je uradio ambasador Pakistana.

On je primio jednog sarajevskog kriminalca koji mu je uručio knjigu “Radončić mafijaš Evrope” i to je objavljeno na Facebooku. U svakoj normalnoj zemlji taj ambasador bi morao biti pozvan na konsultacije, ja sam to rekao gospođi Turković ali molim i vas kao članove Predsedništva da ne štitite mene, jer meni to zaista nije potrebno, ali vas molim da zaštite instituciju Ministarstva bezbednosti.

Željko Komšić: U pravu ste, to je potpuno nediplomatsko ponašanje.

Šefik Džaferović: Dakle da i ja kažem ono što imam da kažem. Nije tačka dnevnog reda ali dobro je što je ministar to otvorio, nama je bitno da ovde imamo suštinu. Ja sam reagovao jer sam morao, u pitanju je međunarodna saradnja, globalni odnosi i ja sam predsedavajući Predsedništva i rekao sam šta sam rekao. I mislim da je to sasvim uredu što sam kazao. Ministar ako misli da postoji problem onda se zna koji je put, Savet ministara, Predsedništvo, ja sam otvoren za sva pitanja koja treba preuzeti da bi u ovoj zemlji bilo što je moguće bolje. Naravno da je taj postupak ambasadora izašao iz diplomatskih okvira o kojima Vi govorite sada. Predsedništvo BiH će ovu stvar razrešiti na najbolji način tako što ćemo biti na tragu ranijih odluka Predsedništva. Mi tražimo da Savet minisitara i Vi ste motor u svemu tome izađete pred Predsedništvo sa jasnim planom a onda će Predsedništvo to sve razmatrati i podržati sve što je u skladu sa normama međunarodnog i domaćeg prava i interesa ove zemlje kada je u pitanju migrantska kriza. Gospodine Dodik, izvolite.

Milorad Dodik: Prvo traba da kažemo da to nije stav Predsedništva i drugo ja posle ovoga mislim da treba pokrenuti proceduru da se ovaj proglasi personom non grata. Tako on može doći i Komšiću i meni uručivati te knjige i razne stvari, mislim da je gospodin Radončić to na vrijeme pokrenuo i ja samo tražim proceduru. Ako je potrebno da je pokrenem, kao član Predsedništvva, ja ću i pokrenuti ili na neki drugi način. I mislim da ga treba proglasiti personom non grata.

"Mafijaške grupe iz Alžira, Maroka i Pakistana preuzimaju migrantske centre u BiH"

Fahrudin Radončić: Evo ja ću odgovoriti, vi znate da sam ja kao ministar bezbednosti zatekao stiuaciju da se migrantsko pitanje tretiralo kao humanitarno pitanje. Imamo veoma preciznu situaciju da ljudi iz Republike Srpske i kantona sa hrvatskom većinom sve izbeglice smeštaju na prostor gde žive Bošnjaci. A to su verovatno ilegalni ekonomski migranti, a ne vojne izbeglice prema kojima mi imamo obavezu. Mi u ovom trenutku imamo 9 do 10 hiljada izbeglica koliko ima i Srbija, koja je znatno veća zemlja od nas. Veliki je problem što zemlje EU ne žele nama da odrede kvotu nego nam kažu: „Doći će koliko kažemo“. I ja sam u razgovoru sa ekselencijama rekao da mi ne želimo da budemo parking za migrante. I ovo je možda jedinstvena prilika kada razgovaramo o ovoj temi da kažemo da se mora povratiti suverenitet nad migrantskom krizom.

Imamo 9.500 ljudi čiji mi identitet ne znamo, ljudi ne žele da pokažu ličnu kartu i pasoš ili bilo koji dokument. Naše policajce potpuno dikriminišu. Vi i ja, koji imamo diplomatski pasoš, moramo ga pokazati našem graničaru, a oni ne moraju. Radi se o veoma opasnim procesima u BiH i po budućnost BiH. Mi kada dobijemo 10 do 50.000 izbeglica i pomiješamo ih sa Bošnjacima, mi ćemo imati veoma restriktivne mere EU prema nama kao narodu.

Mislim da narodi u BiH ne trebaju biti neka vrsta nosača, da se putem humanitarnih međunarodnih organizacija vrši izbor kvalitetnog kadra, lekara, inženjera, tesara, zidara i oni se odvlače na Zapad, a nama ostavlja nanekvalitetniji deo te populacije.

Mi se, gospodine Džaferoviću, strateški razlikujemo kada je u pitanju pristup migrantskoj krizi. Prijatelji iz SDA to očigledno ne doživaljavaju na način kako ja to doživljavam. Ja polazim od toga da ja možda nisam u pravu, ali ja kao ministar bezbednosti ne mogu dozvoliti sebi da ćutim na to da neko ne želi da pomogne u identifikaciji njihovih građana. Ja sam tri puta razgovarao sa pakistanskom ekselencijom, direktorom Službe za poslove sa strancima dva puta i direktorom OBA-e jednom. Mi migranta identifikujemo na bazi prsta i na bazi fotografije.

Naši stručnjaci na bazi njihovih dijalekata prepoznaju odakle oni dolaze, šaljemo to u Pakistan, a oni glatko odbijaju da daju identitet tih ljudi. Mi smo imali teroristički napad u Francuskoj od dvojice ljudi koji su prošli kroz BiH. I onda to neko pripisuje Bošnjacima, ali je suština da je sistem takav i da njih ovde niko ne može da kontroliše.

Mi smo imali prošle godine 2.000 iranskih ekonomskih migranata u trenutku kada smo morali da dignemo tri prsta odbrane oko američke ambasade jer je to bio trenutak kada su Amerikanci bombardovali njihove baze. Oni se u centrima ponašaju tako da su eksteritorijalni, tuku se, svađaju se. Oni dovedu decu kao deo porodice, a taj koji ga je doveo je Afganistanac, a dete je iz Bangladeša. Imamo mafijaške grupe Alžira, Maroka i Pakistana koji polako preuzimaju te centre.

Danas, jutros je bila velika tuča sa policijom u Bihaću, kamenicama su im polomili vozila. Ali to je jedana vrsta problema. Druga vrsta problema je da im moramo dati politiku odrvraćanja njihovog dolaska u BiH, moja izjava vezana za pakistanskog ambasadora imala je cilj da odvrati njihov dolazak u BiH jer U Grčkoj čeka još 100.000, u Srbiji 10 hiljada i oni će sada svi nagrnuti u BiH. Hrvatska pravi jedan neverovatno jak zid, oni nemaju kuda. Doći će do čepa i to stanovništvo ostaje tu.

U međuvremenu u Bošnjaci, Srbi i Hrvati odlaze iz BiH a mi zemlju punimo nečim sto EU neće na kraju prihvatiti. Ja mislim da su ovo dugoročno veoma opasni procesi kada se gleda iz ugla 5 ili 50 godina. Ja ne želim u tome da učestvujem. Dajte vi iz SDA i ja to poštujem, DF-a, SNSD-a kao Predsedništvo vaše viđenje rešenja situacije sa migrantima. Moje je viđenje da moramo ići u potpuno legalne deportacije. Mi na to imamo pravo. Moramo ih smeštati u pritvore.

Migranti koji se identifikuju imaju sva prava ali oni ne žele da se identifikuju. I onda oni nemaju pravo da traže od nas azil. Jer migrant koji je došao iz Sirije ima pravo da traži azil u prvoj susednoj zemlji a to je Turska. A nama ljudi iz Pakistana ovde traže azil, mi krenemo u priču a on to pocepa i pobegne, Mislim da je vreme da i vi kao Predsedništvo pokažete svou platformu, meni lično nije cilj da učestvjem, u nečemu što mislim da je veoma, veoma pogrešno. To sam rekao ambasadorima, svi to razumeju, to sam rekao ljudima iz Evropske komisije i mislim da ovaj način grubljenja suvereniteta nad migrantskom krizom je put gubljenja suvereniteta nad BiH.

Šefik Džaferović: Hvala vam gospodine Radončiću, drago mi je da danas govorimo o tome. Jer ja u javnosti još nisam ništa rekao. Vi ste puno toga rekli u javnosti ali ja polazim od pozicije institucije na čijem sam čelu. Trenutno i ne želim da javno polemišem sa bilo kim pogotovo ne sa ministrom bezbednoisti svoje zemlje. Drago mi je da ste vi otvorili to pitanje ja ga danas nisam imao nameru otvarati. Jedini problem koji postoji je u svemu ovome, ne postoje nikakvi različiti koncepti, ja podržavam vaše napore u rešavanju migrantske krize vi to odlično znate. Jedini je problem što sam ja iz medija saznao da se jednom ambasadoru preti i da će biti proglašen nepoželjnom osobom, ja sam to trebao znati pre medija i konferencije za medije. I nisam ja onaj koji zove i pita nego sam ja taj koji se zove i pita. I vi to odlično razumete.

Fahrudin Radončić: Ne razumijem.

Šefik Džaferović: Pa evo dobro, ne razumijete. Dakle, da se izgovori jedna takva izjava na koju se mora diplomatski reagovati jer je ambasador tražio prijem, ja sam trebao da budem pozvan ili mi kao Predsedništvo i da se kaže o čemu se radi jer je u pitanju prvorazredno spoljnopolitičko pitanje. Ja podržavam, svaku meru. Ja o migrantskoj krizi ništa govorio nisam, postoje stavovi Predsedništva BiH o tom pitanju. I ja mislim da bi bilo dobro i mislio sam to predložiti da mi održimo posebnu sednicu Predsedništva BiH o migrantskoj krizi, ne postoje različiti koncepti. Postoji koncept da BiH bude zaštićena od migranata, koncept da migranti koji su u BiH budu raspoređeni u celoj BiH ali tu nema saglasnosti unutar Predsedništva. Mi svoju granicu moramo zaštititi i naravno ako treba da se migranti vraćaju svojim kućama preduzećemo sve što treba ali pri tome nećemo izazivati nikakve diplomatske ekcese, ako treba to neko da uradi, onda će to uraditi Predsedništvo BiH koje je zaduženo za spoljnu politiku. U tome je sav problem, i nikakvog drugog problema nema. Vi znate gospodine Radončiću da ja cenim i podržvam to što vi radite kao ministar i ja sam o tome javno govorio. Ispao je potpuno bespotrebno, i ja reč nisam hteo da izgvororim, iako sam bio pitan, i nastavio sam da ćutim. Problem je odveć veliki, i ja ću predložiti posebnu sednicu Predsjedništva BiH na temu ovih migracija, a vi se potrudite, ako to moguće, da pred Savet ministara BiH, od nas dobije sevobuhvatni plan i strategiju za rešavanje migrantske krize. Zaključak je otišao prema Savetu minstara i to je jedini mogući put kojim možemo da idemo u ovo vreme. Ja sam spreman da zaštitim sve, i ambasadore i zvaničnike BiH i za mene tu nikakvih problema nema. Ambasador je ovim što je uradio, izašao izvan okvira misije koju obavlja, i to sam spreman da kažem. Dakle, za mene nikakvih dilema nema, ali postoje procedure za sve. Prema tome, drago mi je da ste to pokrenuli, da imam priliku da vama kažem što neću govoriti u medijima, opet da znate, želim vama to da kažem.

"3.000 ljudi iz Pakistana je došlo sa falsifikovanim vizama iz naše ambasade u Pakistanu"

Fahrudin Radončić: Uvaženi predsedavajući, Vi ste u saopštenju koje ste primili od ambasadora, napisali jednu rečenicu, naglasili da su pri tome neprimerene i nedopustive pretnje ambasadorima u našoj zemlji. Ja njegovu ekselenciju uopšte nisam uvredio, ja sam rekao ukoliko ambasador Nj.E iz Pakistana i dalje nastavi da bojkotuje bezbednosne strukture BiH i da odbija saradnju sa našim vlastima, ja mogu kao ministar bezbednosti razmišljati da predložim da bude proglašen personom non grata, ja tačno znam šta sam rekao, ali ovako da sam ga ja uvredio, kao prvo nisam ga ništa uvredio, moje je pravo da se borim za građane BiH i da vas ne zadržavam sa tim. Što se tiče strategije, prema Savetu ministara na način kako to vi iz SDA doživljavate, tu strategiju predložiti neću, odmah da vam kažem, nek je predloži g. Tegeltija, to će da objavi sutra moj zamenik. Mi se strateški ovde razlikujemo. Ovi ljudi imaju podršku, ja vam ovde kažem 3.000 ljudi iz Pakistana u protekle 24 godine i protekla 24 meseca došli sa falsifikovanim vizama iz naše ambasade u Pakistanu.

Milorad Dodik: Iz?

Fahrudin Radončić: Iz Pakistana. Znači neke stvari nisu slučajne, ja ovde nikoga ne optužujem. Neka institucije rade svoj posao. Gospodine Dodik, ja bih Vas molio da ne pokrećete pitanje persone non grata na ovoj stvari. Neka to gospođa Turković završi interno, ne žlim da se oko toga pravi skandal, jer to ne opterećuje mene, opterećuje različito viđenje pristupa migrantskoj krizi.

Šefik Džaferović: U čemu je, g. Ministre, evo pominjete ovde SDA, u čemu je različit pristup, kako različit pristup, ja podržavam sve što vi radite...

Fahrudin Radončić: Ne, ako imate člana Predsedništva i minstra spoljnih poslova koji je potpredsedavajući Saveta minstara, dva najistaknutija funkcionera SDA, ako pozovu vanjskog, bilo kojeg ambasadora, a da pre toga ne pozovu Ministarstvo bezbednosti kažu šta ste g. Radončiću ovo vi uradili, gde Vas je nevolja vukla u to ili bilo šta nateralo da ovako reagujete, možemo li znati o čemu se radi? Vi ste ovde apsolutno u prvi plan stavili interes jedne zemlje, a nisite išli da Vam Ministarstvo bezbednosti pokuša da da plan.

Šefik Džaferović: A odakle Vama pravo da vi izvlačite zaključak da ja imam neki drugi plan kada je u pitanju rešavanje migrantske krize? Pa ja se time bavim otkako sam došao ovde.

Fahrudin Radončić: Vi ste ohrabrili njihov dolazak.

Šefik Džaferović: Čime sam ohrabrio?

Fahrudin Radončić: Ovom izjavom, I da ste dali prednost ambasadoru Pakistana u odnosu na ministra bezbednosti BiH.

Šefik Džaferović: To Vi tako kažete nisam ja g. Radončiću nikome dao prednost, ja sam reagovao samo onako kako sam morao da reagujem.

Fahrudin Radončić: Pa dobro, mene samo zanima je li to stav Predsedništva BiH ili Vaš lični? I da znam kako da se prema tom stavu postavim, da li sam ja vređao nekoga ili nisam? Ja nisam vređao nikoga ne znam je li to saopštenje Predsedništva bilo?

Šefik Džaferović: Saopštenje sam izdao ja, nije niko drugi. Perma tome nema nikakve razlike i nema nikakvih drugih koncepata. Hajte da mi rešavamo migrantsku krizu. Nije ovo što radite rešavanje migrantske krize, i da mi to rešimpo a ne da govorimo o konceptima. Ova zemlja može imati samo jedan koncept.

Željko Komšić: Imamo ovde problem i to veliki problem.

Šefik Džaferović: Pa naravno.

Milorad Dodik: Ne može se ovo čekati, ovo se mora rešavati odmah.

Željko Komšić: Imamo sa jedne strane nediplomatsko ponašanje, sa druge strane odbijanje saradnje, treba pitati Pakistan je li to njihov zvanični stav kao države ili je to stav njihovog ambasadora? Dakle imamo ovaj slučaj, ovo nisam znao, faslifikovanje viza. Dakle šta se tu dešava? Tu očigledno postoji ozbiljan lanac ubacivanja tih ljudi u BiH i u Evropu. Dakle nije ovo baš pitanje preko kojeg se može lako preći, postaje malo veći problem. Otkud falsifikovane vize?

Milorad Dodik: Ja prvi put čujem za to.

Fahrudin Radončić: Pozovite glavnu tužiteljku ovde u Predsedništvo i neka vas upozna sa predmetom. To je predmet koji se krije u fiokama 2-3 godine.

Šefik Džaferović: Dajte nam informacije, sve što mislite da treba da uradi Predsedništvo.

Fahrudin Radončić: Bojim se da je sad za to prekasno, nisam ja tu da dajem informacije, jer očigledno da vi prave infomacije tražite od stranih ambasadora, a ne od ministra bezbednosti.

Šefik Džaferović: Dobro, hvala vam ministre, idemo na sledeću tačku dnevnog reda.

