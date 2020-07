DODIK O AFERI RESPIRATORI: Niko ne treba da se istražuje zbog javnih nabavki u vreme vreme pandemije

Dodik je ocenio da će se pokazati "da ljudi nisu prekršili procedure ni u Federaciji BiH ni u RS".

"Ako je neko hteo da privede premijera, nije trebalo za dan da ga pusti, već da to provede do kraja što pokazuje da nije bilo jasnih podataka o tome da li jeste ili nije", rekao je on za regionalnu N1 televiziju.

Dodao je da jeste za to da se utvrdi odgovornost protiv svih kojih se bave malverzacijama, ali ne treba da odgovaraju za ekstremno teške uslove nabavke.

Prema njegovim rečima, na početku pandemije bilo je vrlo teško nabaviti medicinsku opremu, čemu može svedočiti i sam premijer Federacije BiH Fadil Novalić, oni koji su radili na tome, kao i on sam.

Vreme epidemije korona virusa obeležilo je više afera u vezi sa javnim nabavkama medicinske opreme i u RS i u Federaciji BiH.

U Federaciji BiH je zbog sporne nabavke respiratora iz Kine bio uhapšen premijer Federacije BiH, dok policija RS i Agencija za israge i zaštitu istražuju više slučajeva javnih nabavki u RS.

Komentarišući odluku EU da ne otvori granice za gradjane BiH zbog povećanog broja obolelih, Dodik je rekao da je "pandemija u BiH upravo došla iz EU".

"BiH nije ništa različita od drugih u regionu u EU i naši gradjani ne zaslužuju tretman EU na ovaj način. Bilo bi logično da se uspostavi sistem reciprociteta", ocenio je on.

Dodik smatra da je pandemija korona virusa "udar na privredu i privredni život", kao i da će katastrofalne posledice pandemije doći do svakoga.

"BiH nema samoodbrambeni sistem u smislu jake privrede. Imaće daleko teže posledice i nije fer ni korektno od EU. Kreatori mnogih rešenja u BiH su upravo iz EU. Verujem da će pandemija imati padajući trend i da će se brzo granice EU otvoriti za naše građane", rekao je on.

Na pitanje zbog čega je Srbija odbila pomoć BiH, Dodik je kazao kako "nije sporna pomoć već politizacija pomoći".

"Srbija je daleko organizovanija od BiH. Nisam uopšte pitan kao član Predsedništva BiH za tu vrstu pomoći. Žao mi je svih ljudi, ali verujem da Srbiji ne fali ništa od medicinske opreme", kazao je on.

Dodao je da su u Novom Pazaru razboleo značajan broj lekara, što jeste problem, ističući da Novi Pazar ne treba odvajati niti dramatizovati to pitanje u smislu da Srbija nešto ne da.

"Pokazala je humani karakter pomažući RS, Goraždu i svakome ko je zatražio pomoć", zaključio je Dodik.

Kurir.rs/Beta Foto: EPA

Kurir