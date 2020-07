U KAMENU KOD BILEĆKOG JEZERA NAIŠLI NA VELIKO OTKRIĆE: Pronađen fosil zmije star nekoliko miliona godina

do sada otkrivena 4 takva fosila

Fosil je pronađen u pločastom kamenu u kome se ukazao nakon što je kamen izvađen krampom iz tla i razbio se na četiri dela.

"Na obe polovine fosila dužine 15 centimetara vidi se po četrdesetak pršljenova sa pripadajućim rebrima, a još petnaestak je skriveno uz rub, unutar odlomka ploče" tvrdi Miro Ilić, paleontolog amater.

On kaže da i fosilne, kao i živuće vrste zmija, mogu imati od 200 do 400 pršljenova, pa se može proceniti da je i dužina ove zmije bila oko 80 centimetara, s obzirom na to da fosil nije celovit, nema ni glavu ni rep.

Iako se bez valjanih istraživanja ne može ništa pouzdano utvrditi, Ilić kaže da se lupom na kamenu mogu uočiti ostaci riba i sitni fragmenti karbonizovanih biljaka, na osnovu kojih se pretpostavlja da je zmija bila morska.

"S obzirom na svetlu boju i strukturu krečnjaka, možemo pretpostaviti i to da je živela u zdravoj sredini i da nije uginula, već je možda bila napadnuta od strane nekog mesoždera iz tadašnjeg lanca ishrane, gde je jedan deo tela pojeden, a ovaj je potonuo na morsko dno, gde je prekriven sedimentom i okamenjen", dodaje Ilić.

Sve ovo bi se, naravno, trebalo ispitati u nadležnim institutima, nakon čega bi se i ovaj fosil mogao pridružiti svetski poznatim fosilima zmija pronađenim upravo na lokalitetima Bileće, najbogatijim na području Evrope.

"Prema literaturi, do sada su u Bileći nađena četiri fosila zmija, od kojih su tri pronađena početkom 20. veka i dva se nalaze u Beču, a jedan u Sarajevu, a 2016. godine je pronađen četvrti i nalazi se u Beogradu", navodi dalje Ilić, objašnjavajući da bi ovaj bilećki fosil zmije, iako malen i naučno neobrađen, mogao biti peti po redu.

On tvrdi da je ovo reptil iz ere mezozoika i kao takav je jedini u Republici Srpskoj iz toga doba.

Ilić kaže da postoje velika nalazišta fosila i na području trebinjske regije, a zbog njene geološke geneze su to uglavnom okamenjene morske životinje i njihovi ostaci iz perioda krede od 66 miliona do 145 miliona godina u prošlosti, pišu Nezavisne novine.

