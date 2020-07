MIROSLAV (27) PREMINUO NAKON UBODA STRŠLJENA: Insekt ga ujeo za nogu, srce mu nije izdržalo

Miroslav Vasić (27) preminuo je od ujeda stršljena na putu od Modriče do Dobojske bolnice.

Miroslava su dovezli u teškom stanju u modrički Dom zdravlja gde mu je ukazana prva pomoć, nakon čega je kolima hitne pomoći upućen u bolnicu u Doboju. Na putu za Doboj srce nesrećnog mladića nije izdržalo. Nemerljiva tuga i bol zadesili su oca Novaka, majku Katu, brata Nedu i sestre Nikoliju i Anu.

Nesrećni Miroslav do sada je dva puta zatražio pomoć lekara zbog ujeda stršljena. Poslednji put je bilo pre dva meseca, a prvi put pre nekoliko godina. Ovaj put ujed je bio koban i pomoći nije bilo.

"Miroslav je bio neverovatno dobar momak, mladić i komšija, Bio je vredan, voleo je pomoći svakom. Zbog čega se ovo desilo samo Bog zna. Kako sam čuo on je trimerom kosio neku travu na Kužnjači sa još nekoliko ljudi. Čuli smo da ga je stršljen ujeo za nogu nakon čega je počeo da se guši. Ma tragedija, katastrofa, svi smo u šoku", kroz suze priča jedan od komšija.

Emotivnom porukom oprostila se na Fejsbuku i njegova devojka Anđela.

Miroslav Vasić će biti sahranjen u nedelju u 15 časova na seoskom groblju „Brvno“ u Vranjaku.

Iz godine u godinu sve je veća najezda stršljenova od maja do kraja septembra. U tom periodu u Republici Srpskoj se na desetine pacijenata javlja lekarima svakodnevno zbog alergijskih simptoma izazvanih ujedom ovih insekata. Stršljenovi su od jula do septembra posebno agresivni. Biolozi kažu da je to uslovljeno njihovim životnim ciklusoma jer oni žive samo jednu sezonu, koja dostiže vrhunac u avgustu i septembru. Zbog toga lekari pozivaju na veću opreznost prilikom rada u poljoprivredi, a posebno na selu u večernjim satima kada ovi insekti napadaju na izvore svetlosti i ljude u blizini.

