SRBI POZDRAVILI PRESUDU PRIPADNIKU ARMIJE BIH: Logoraši opisali užase u muslimanskim kazamatima tokom rata devedesetih

Mrkajić je rekao Srni da je kroz logor u Hrasnici samo "prošao", ali da je za kratko vreme vidio i čuo šta se tamo dešavalo i kako su srpski zatvorenici mučeni i ubijani na najsurovije načine.

"Padom Bradine, u Hrasnicu su dovedeni brojni srpski civili, među kojima je bio i mladić iz ugledne porodice, intelektualac Zdravko Gligorević zvani Јeša koji je, po nesreći, nosio bradu. To je bio dovoljan razlog da bude izložen strašnoj torturi usled čega je umro u velikim mukama. Njegovu odsečenu glavu su svuda nosili, a sve su snimali strani mediji", izjavio je Mrkajić.

On je objasnio da u to vrijeme nije postojao određeni objekat u koji su zatvarani srpski civili, te da su torture od čuvara zatvorenici trpeli u podrumima zgrada i privatnih kuća, zbog čega se još ne zna tačan broj stradalih.

"To još istražujemo, vršimo popis i još smo u tim aktivnostima kako bismo imali validnu dokumentaciju. Prema mojim saznanjima, kroz hrasničke logore prošlo je između 350 i 400 ljudi ",rekao je Mrkajić.

On je naglasio da je Mujanović mučio Srbe u Hrasnici po prepisanom receptu iz logora "Musala" i "Čelebići".

"Glad, batine, ispiranje mozga, izlaganje suncu, ležanje na betonu, tjeranje na međusobnu tuču, pijenje mokraće, odvođenje na prinudni rad, klanje, pucanje u glavu, sve su to radili, na nekome više, na nekome manje ", naveo je Mrkajić.

On je dodao da je među zatvorenicima bilo i žena koje su silovane, a koje, na njegovo iznenađenje, neće o tome da pričaju.

"Žene su bile pritvorene u kućama po sedam do deset dana. To su bile orgije, o čemu one neće da pričaju. To nije njihova sramota, nego onog ko je to radio", smatra Mrkajić.

Mrkajić je zarobljen 27. maja 1992. godine na Bjelašnici prilikom izvlačenja nakon pada Bradine. Tokom dve godine i osam meseci zarobljeništva, prošao je logore na Igmanu, u Tarčinu, a potom "Musalu" i "Čelebiće".

Odatle je prebačen u Hrasnicu, gdje čuvari iz "Musale" i "Čelebića" koji su ih doveli, nisu dali da njega i ostale zatvorenike ubiju, nakon čega je odveden u Titovu kasarnu u Sarajevu gde je proveo dva dana.

Predsednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović izrazio je zadovoljstvo zbog presude Mujanoviću, ističući da se bivši logoraši godinama trude da konačno bude objelodanjena istina o stradanju Srba.

"Drago mi je da čujem za ovu presudu. Mi godinama nastojimo da damo validne i autentične dokaze o stradanju naših ljudi i nadam se da će se, napokon, nešto početi dešavati", izjavio je Nosović Srni.

Predsjednik Skupštine Boračke organizacije "Ilidžanski borac" Istočna Ilidža Goran Šehovac pozdravio je izricanje jedne od prvih presuda za zločine počinjene na području opštine Ilidža, dodajući da smatra da je izrečena kazna mala.

"Činjenica je da su muslimanske snage činile zločine na području Ilidže, a da su Srbi samo branili svoja vekovna ognjišta ", istakao je Šehovac.

On je rekao da borci Republike Srpske smatraju da počinioci zločina, bez obzira kome pripadaju, moraju odgovarati za svoja zlodela, jer je to jedini put do nekog pomirenja u BiH.

Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je danas na 10 godina zatvora nekadašnjeg upravnika vojničkog pritvora Ilidža u Hrasnici Huseina Mujanovića zbog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Mujanović je osuđen zbog pritivzakonitog zatvaranja, nečovečnog postupanja, izdavanja naredbi i učestvovanja u nanošenju povreda telesnog integriteta od jula 1992. do oktobra 1992. godine.

Kurir.rs/RTRS Foto: Avaz

Kurir