NAMAMIO DEVOJKU U BiH, PA JOJ ŽIVOT PRETVORIO U PAKAO Kada su započeli vezu preko interneta, nije ni sanjala šta je čeka

Priča je počela na jednoj od društvenih mreža u februaru 2018. i trajala je do septembra 2019. Osumnjičeni 28-godišnjak se lažno predstavljao pa je slao zahteve za prijateljstvom raznim devojkama. Tako je pristupio i žrtvi, s kojom se prvo dopisivao preko interneta, da bi se potom njih dvoje upoznali i u stvarnom svetu.

Počeli su vezu, a devojka je kako kaže tužilaštvo, prema 28-godišnjaku postala emocionalno zavisna. On ju je pak uverio da bi trebalo da dođe u BiH i s njim počne da živi.

Prevarom ju je namamio da dođe u BiH u koju je došla 11. jula 2018. i tada je za nju počeo pakao. Jer čim je došla, 28-godišnjak joj je uzeo ličnu kartu i mobilni, te joj je onemogućio da se slobodno kreće.

"Nikada nećeš videti svoju porodicu ne budeš li radila šta tražim. A veruj mi ošišaću te do gole kože", učestalo je pretio preplašenoj žrtvi koju je uz to i tukao.

Želeo je da je ponizi i preplaši tako da je može naterati da prosi za njega. Ona je to i činila pa je obilazila kuće u jednom mestu u BiH i prosila novac, koji je predavala 28-godišnjaku, a on je taj novac zadržavao za sebe.

Sumnjiči se i da ju je 20. novembra 2018. naterao da autobusom ode u Hrvatsku i da tamo u poslovnicama dva operatera sklopi ugovore o kupovini dva mobilna telefona vrednih oko 600 evra. Pre nego što je na graničnom prelazu ušla u autobus, nasilnik joj je zapretio.

"Uništiću te ako ikome išta kažeš", rekao joj je.

Kada mu se žrtva vratila, on je od nje uzeo mobilne i prodao ih, nakon čega su se vratili u BiH. Dalje, 28-godišnjak se sumnjiči i da je 23. maja 2019. sa žrtvom legalno došao u grad na području Splitsko-dalmatinske županije.

Njih dvoje živeli su u apartmanu s njegovom petočlanom porodicom, u malom stanu i u lošim životnim uslovima.

On je svoju žrtvu prisiljavao da svaki dan od 9 do 18 sati skuplja i preprodaje plastične flaše i njemu predaje većinu novca, a taj životni horor žrtve trajao je do 18. septembra 2019.

Kurir.rs/Vecernji.hr

Kurir