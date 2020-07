DODIK: Naravno da je Trebinje srpski grad, to je bilo i pre Turaka! A iz Sarajeva dolazi mržnja prema svemu srpskom!

On je agenciji Srna na pitanje da prokomentariše negativne komentare koji stižu iz Sarajeva nakon posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Republici Srpskoj, odgovorio da je ta mržnja okrenuta prema svemu što je vezano za Srbe u celini, pogotovo u Srpskoj i Srbiji, saradnju i mogućnost da realizuju veoma važne projekte.

"To osetim svaki put kada odem u Sarajevo i kada imam obaveze kao srpski član Predsedništva BiH. Oni su toliko ostrašćeni u tom pogledu i veoma uvezani i ujedinjeni. Tu nema razlike između SDA, SDP-a Komšića ili bilo koga tamo. Svi sviraju isti instrument mržnje prema Srbima i Republici Srpskoj u nastojanju da iskoriste međunarodnu privrženost njima, istu onu od koje su bili podržani i tokom rata" istakao je Dodik.

foto: RTRS

Govoreći o napadima na Vučića nakon što je rekao da je Trebinje srpski grad, Dodik je upitao „šta je drugo nego srpski“ i pozvao sve da odu u taj grad i vide.

"To što se oni pozivaju da su nešto napravili u Trebinju stvar je turske okupacije koja je bila na ovim prostorima nekoliko vekova i logično je da narod koji je bio okupiran ne može da slavi bilo šta od tih okupatora. U Trebinje je svako dobrodošao i to je nesporno, ali je isto tako vidljivo da je Trebinje u Republici Srpskoj i da je to srpski grad u celini što se može videti po gradskoj upravi, institucijama i načinu života" pojasnio je Dodik.

On je poručio da Trebinje nije grad Bakira Izetbegovića ili njegovog oca, već grad srpskog naroda i Republike Srpske te da nema potrebe za polemikom.

Dodik je podsetio da je Trebinje je bilo i postojalo kao srpski grad i pre nego što su Turci došli na ove prostore.

foto: Tanjug Printscreen

On je dodao da je Trebinje kolevka srpskog naroda, a da sarajevsko računanje istorije ide samo od vremena kada njima odgovara, i da pri tom zanemaruju važne istorijske činjenice.

Što se tiče Komšića i njegovih izjava povodom Vučićeve posete Banjaluci, Dodik je rekao da su to „njegovi politički i detinjasti pokušaji da izlazi u javnost sa nekim navodno velikim hipotezama geopolitičkog karaktera" i da „svakako spada u političku glupost novijeg vremena u BiH“.

"On ni ne može ništa drugo nego samo da se duri i pokušava da svoju nemoć iskaže jakim rečima mržnje i napada na Srbe, Srpsku, Srbiju, Rusiju i bilo koga drugog za šta on oceni da bi mogao dobiti aplauze o nekih zapadnjaka koji su ga verovatno ohrabrili da tako nešto čini" rekao je Dodik.

foto: Kabinet predsednika Republike Srpske

Konstatovao je da o Komšićevom legitimitetu i ne vredi uopšte govoriti, jer se, kako je istakao, lažno predstavlja kao hrvatski član Predsedništva BiH, a u suštini ne sme da uđe ni u jednu opštinu sa hrvatskom većinom.

Dodik je zahvalio Vučiću na poseti, ocenivši da je ona veoma važna, i da su dogovoreni značajni projekti koji će biti realizovani.

"Želimo da izgradimo aerodrom i mi ćemo to uraditi, želimo zakon koji će štititi naš srpski jezik i na tome ćemo raditi veoma intenzivno u narednom vremenu. Hvala Vučiću na poseti i na mogućnosti da razgovaramo o statusu Srpske, o Kosmetu i iznesemo naše mišljenje kako bi to pitanje trebalo da ima neku povezanost" naglasio je Dodik.

