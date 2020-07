ŠTA ZNAČI PRISUSTVO SRBA NA PROSLAVI OLUJE: Milorad Dodik objasnio zašto je to apsolutno neprihvatljivo!

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik kaže da je neprihvatljivo da predstavnik Srba prisustvuje obeležavanju hrvatske vojno-policijske akcije "Oluja" i ocenjuje da bi to bilo nekorektno prema srpskim žrtvama u Hrvatskoj

"Ako bilo koji Srbin ode tamo u ime srpske zajednice, onda on tome daje legitimitet. To je neprihvatlivo i mislim da se to neće dogoditi", rekao je Dodik novinarima u Hašanima.

Dodik je, nakon što je hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio da će potpredsednik vlade iz SDS S-a Boris Milošević prisustvovati obeležavanju 25. godišnjice "Oluje" u Kninu, rekao da nije informisan da je to definitivno.

On je rekao da je za njega nemoguće da predstavnik Srba prisustvuje obeležavanju te vojno-policijske akcije i naglasio da je protiv toga.

Ocenio je i da nije korektno od vlasti u Hrvatskoj da tako nešto traže niti je korektno od bilo kojeg Srbina da ode na takvo mesto, prenosi RTRS.

Dodik je podvukao da je tu reč o progonu, egzodusu, etničkom čišćenju i ubijanju žena i dece, ne samo na prostoru Hrvatske, nego i na Petrovačkoj cesti i mnogim drugim mestima.

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je sinoć da će potpredsednik vlade iz SDS S-a Boris Milošević prisustvovati obeležavanju 25. godišnjice vojne akcije Oluja u Kninu, a da će ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved otići u Grubore.

Prema podacima "Veritasa", tokom hrvatske vojno-policijske akcije "Oluja" iz svojih domova proterano više od 220.000 krajiških Srba, a na evidenciji se nalaze imena 1.869 poginulih i nestalih Srba, od kojih 1.220 civila.

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine operaciju "Oluja" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, mada svetski eksperti za tu oblast tvrde da je "Oluja" imala sve karakteristike genocida, dodaje RTRS.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir