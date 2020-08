DODIK: Srpska ne želi u NATO a bez naše saglasnosti ne može u tom smeru da ide ni BiH!

Povodom izjave američkog ambasadora u BiH Erika Nelsona da treba reformisati Dejtonski sporazum i Ustav BiH, jer građani žele da budu deo transatlantske zajednice, Dodik je rekao da to nisu nove inicijative.

"Ako mi ne damo saglasnost da BiH ide ka NATO, ona u tom smeru neće ni ići, i to je jasno", rekao je Dodik novinarima u Stanarima.

Kada je reč o promenama Ustava BiH, Dodik je rekao da je inicijativa američkog ambasadora u tom pravcu dobra, jer je uvideo gde su problemi u BiH, a koja, kako kaže, živi nelegalno od Dejtonskog sporazuma.

"I to takošto je visoki predstavnik, taj masovni kriminalac, otimao nadležnosti Srpskoj i prenosio ih na nivo BiH, iako ona nema pravo na te nadležnosti", naveo je Dodik, prenela je Srna.

Podsetio je da je time prekršen Dejtonski sporazum, odnosno da su BiH date nadležnosti koje nema po Ustavu i to u oblastima finansija, odbrane, pravosuđa, obaveštajno-bezbednosne strukture i slično.

foto: Youtube prtscr / RTRS

Dodik je istakao da inicijativu za promene Ustava BiH slavodobitno dočekuju u Federaciji BiH, misleći da će prenos nadležnosti biti "pokriven" određenim ustavnim promenama.

On je ukazao da to nije uspelo ni u butmirskom ni u prudskom procesu, pa neće ni sada.

"Mi ne bežimo od razgovora o tim ustavnim promenama, jer imamo razne ideje tog tipa... Ako znamo da je u Vašingtonu u nekom ranijem vremenu, u okviru Klintonovog tima, bila opcija da ukoliko Bošnjaci ili muslimani ne uspeju da ubede Srbe da ostanu u BiH, zašto bi se neko toga držao", kaže Dodik.

Imajući u vidu da je međunarodnim konvencijama utvrđeno pravo naroda na samoopredeljenje do otcepljenja i rečeno da su te konvencija iznad Ustava BiH, kaže Dodik, smatramo da treba uvesti institut da konstitutivni narodi imaju pravo referenduma u vezi sa utvrđivanjem svog statusa.

"To će biti jedan od naših zahteva da se uključi u Ustav", rekao je Dodik.

On je istakao da Dejtonski sporazum ne može biti iznad međunarodnih konvencija niti povelje UN u tom smislu.

"Dakle, nismo nespremni za tu vrstu priče. Stvar treba vratiti na poštovanje izvornog Dejtona, dajte da prvo poštujemo Ustav pa ćemo se dogovarati. A sve što ste nam mimo naše volje oteli pritiscima, malverzacijama i podmetanjima visokih predstavnika, naravno da nećemo legalizovati. To neka izbiju sebi iz glave", zakljucio je Dodik.

On je istakao da SAD jesu važne, ali da ustavnih promena ne može biti bez saglasnoti RS, ni nametanjem, što ni ranije nije uspevalo.

"Verujem da je ambasador Nelson mislio da je stvar promena Ustava na nama, a ne na njemu, i da se neće u to petljati. Dejtonski sporazum je sve rešio", rekao je Dodik i dodao da ukoliko žele da se on menja, to mogu da učine strane u BiH, a to su RS i Federacija BiH.

On je naglasio da BiH u tom smislu nije strana, već zajednička struktura izvedena iz dva entiteta koji su primarni činioci.

"Dakle, ako želite da menjate Ustav, pre toga je potreban sporazum i ugovor između dva entiteta, pa tek onda da to ide u parlament... Nisu tačna tumačenja da je u tom smislu potrebna dvotrećinska većina u parlamentu", precizirao je Dodik.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: Youtube prtscr / RTRS

