Navela je da je kod migranta virus potvrđen 12. avgusta.

"Definitivno ga nismo našli. On je pobegao. Sad gde je dalje, na ulicama, van kantona, to ne možemo znati. Testiran je još jedan migrant koji je bio s njim, vratio se. Sva sreća je u tome da on nije bio u kontaktu sa migrantima. Bio je izolovan, testiran je i čekamo rezultate", rekla je.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir