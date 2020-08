DODIK: Vučiću je dostavjen dokument poznat svima, objavljen je i u Službenom glasniku! Dobiće ga Milanović i Izetbegović

Dodik je u izjavi za Srnu rekao da ga čudi toliki interes za predstojeći sastanak rukovodstva Republike Srpske sa Vučićem, koji je najavljen za sredu, s obzirom na to da su ovi sastanci redovni i u kontinuitetu se održavaju u Beogradu ili Banjaluci.

"Mi u kontinuitetu razgovaramo o političkim i ekonomskim pitanjima. Ništa se tu ne dešava posebno osim onoga što neki nisu hteli ni da pročitaju i vide kada se dešavalo", rekao je Dodik.

On je podsetio da je Vlada Republike Srpske prošle, pretprošle i prethodnih godina donosila razne stavove i zaključke u vezi sa statusom Srpske i dodao da je Vučiću prosleđeno ono što je zvanični dokument Narodne skupštine objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske, od ranije poznat, dostupan u formi informacije i sastoji se od zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, koje je Vlada dužna da sprovodi.

foto: Youtube prtscr / RTRS

"Mogli su svi to da vide, pa i predsednik PDP-a Branislav Borenović, koji je sumnjičav prema radu Narodne skupštine, ali nije sumnjičav prema radu britanske obaveštajne službe, koja je u funkciji promocije takvih kao što je on. Ono što se nalazilo u zaključcima Narodne skupštine i stavovima Vlade u vezi sa statusom Republike Srpske i atidejtonskim ponašanjem visokih predstavnika, međunarodne zajednice i Ustavnog suda je dokument koji je dostavljen Vučiću", rekao je Dodik.

Naglasio je da ne misli da je potrebna bilo kakva žestoka reakcija iz Sarajeva onih koji pokušavaju da u svemu vide nešto drugo.

"Imali su priliku nekoliko godina da se suoče sa našim stavovima. Nema nikakvih skrivenih namera i želja, to je naprosto jedna činjenično-formalna situacija koja je veoma poznata svakome ko hoće to da vidi. Borenoviću nikada nije ni bilo stalo do Republike Srpske. On je jedan obični parader koji je okupio galamdžije oko sebe i misli da se bavi politikom", rekao je Dodik.

Dodao je da Borenović nije morao da zove bilo koga, pa ni Vučića da bi navodno on nešto saznao, već da čita Službeni glasnik.

"Ali on ne čita i njemu nije stalo ni do čega što je interes Republike Srpske. Njemu je stalo samo do svoje pozicije i parade", rekao je Dodik.

foto: Youtube prtscr / RTRS

Imajući u vidu da su ovi dokumenti masovno komentarisani u Federaciji BiH, Dodik je rekao da je zabrinjavajuće koliko su ljudi paušalni, jer su imali dokument koji je već nekoliko godina veoma vidljiv, transparentan i ništa posebno nije dodato, već je isključivo vezano za ono što je Narodna skupština usvojila kao zaključke i informaciju koju je razmatrala.

"Imam nameru da taj isti dokument pošaljem i predsedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću, da ga upoznam o stavovima Republike Srpske, a poslaću ga svima, pa i lideru SDA Bakiru Izetbegoviću da bi mogao prvo da pročita pa onda da nešto komentariše", rekao je Dodik.

On je ocenio da je odnos prema Republici Srpskoj uvek negativan i kod Borenovića i Izetbegovića, koji iz potpunog ofsajda sve napadaju, a ne znaju ni o čemu se radi.

"Moje je kao izabranog predstavnika srpskog naroda da poštujem odluke Narodne skupštine Republike Srpske, njihove zaključke i da po zaključcima postupam. Borenovićevo to nije, jer da je hteo ne bi dozvolio da njegova partija glasa za promenu poslovnika u parlamentu BiH i nekih drugih stvari koje su išle direktno na štetu Republike Srpske. On sada nekom smišljenom pozom zainteresovanog, pokušava nešto da kaže", rekao je Dodik.

On je ocenio kao izdajničku politiku koju u kontinuitetu vode Borenović, Mladen Ivanić i drugi iz PDP-a i SDS-a, što, kako kaže, nije ništa nepoznato.

"Srbija i Hrvatska su potpisale Okvirni mirovni sporazum, a svi aneksi su potpisani od Republike Srpske, koja ima pravo da učestvuje u dejtonskom procesu na način kako je to predviđeno i ništa drugo se i ne traži. Borenović to očigledno ne razume pa se zaleće u to sve, ali u svakom slučaju vidljivo je da sve pokušava da stavi u neki oblik predizborne kampanje", rekao je Dodik, koji je lider SNSD-a.

On ističe da to SNSD-u uopšte nije potrebno, nego je, naprotiv, PDP-u potrebna predizborna kampanja.

"Borenović nema nikakvog značaja i to se može videti po kandidaturama. Ja mogu već danas da kažem koje ćemo opštine dobiti, a dobićemo ih sigurno 50 od 63 u Republici Srpskoj. Prema tome, u tom pogledu nije nam potrebno nikakvo predizborno paradiranje kako on to vidi tako pojednostavljeno i pokušava da bude nešto smislen", poručio je Dodik.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: Youtube prtscr / RTRS

Kurir