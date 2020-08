DODIK OŠTRO ODGOVORIO INCKU: On dobro zna šta će biti ako udari na Republiku Srpsku!

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik je danas izjavio da visoki predstavnik u BiH Valentin Incko više ne može preduzeti "nijedan potez protiv Republike Srpske", jer "dobro zna šta bi to značilo".

Incko je za sarajevski "Dnevni avaz" rekao da Dodik ;"ima tendenciju da stvarni Dejtonski sporazum zameni nečim što on vidi kao svoj idealni Dejtonski sporazum" i da "ne možete tvrditi da u potpunosti poštujete Dejtonski sporazum, dok istovremeno ne poštujete njegov Aneks 10 u kojem je sadržan mandat visokog predstavnika", rekao je Incko.

Dodik je na to novinarima u Laktašima rekao da se Incko "dodvorava bošnjačkoj javnosti" koja "od njega očekuje da učini nešto protiv Republike Srpske".

"On to više neće moći da uradi, a njegov posao ovde nema smisla. Incko ne može preduzeti nijedan potez protiv Republike Srpske, jer dobro znaju šta bi to značilo", kazao je Dodik.

Po Dodikovim rečima, Incko "lažno čita Aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma (Civila primena sporazuma), jer želi, uz dodvoravanje bošnjačkoj javnosti, da opravda platu od 24.000 evra za nerad".

"On (Incko) mene poziva da pročitam Aneks 10! Veoma ga dobro čitam, a u ovom aneksu nema Centralne izborne komisije BiH, niti njegovih ovlašćenja", kazao je Dodik.

Po njegovom mišljenju, transformacijom Dejtonskog sporazuma je dozvoljeno da se visoki predstavnik u BiH "ponaša nasilno i pogrešno tumači" taj sporazum.

"Sva suština Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma jeste civilno sprovođenje mira, a on pokušava da se upliće u unutrašnje stvari", kazao je Dodik.

Rekao je i da je nekadašnji visoki predstavnik, Volfgang Petrič ,nametnuo amandmane na Ustav, menjao ustave RS i Federacije BiH, "zatvarao ljude, otpuštao ih s posla", "što ne piše u Aneksu 10 na koji se poziva Incko".

Po rečima Dodika, u Dejtonskom sporazumu je rečeno da strane sudije Ustavnog suda BiH posle pet godina treba da odlukama nadležnih institucija budu zamenjene domaćim.

"Sve je to sprečeno odlukama visokog predstavnika i međunarodne zajednice, i oni su ovde 25 godina što je neprihvatljivo i svedoči o njihovom porazu. Incko sve usmerava na Srpsku i Dodika i pošto mi sugeriše da pročitam navedeni ankes. Pozivam ga da ga javno tumačimo uz prisustvo eksperata", naglasio je srpski član Predsedništva BiH.

Dodao je da Incko "nema pravo da zloupotrebljava Dejtonski sporazum što masovno čini".

"Na njegove izmišljotine i svo zlo koje su napravili putem bonskih ovlaštenja ne treba da šutimo. Visoki predstavnik je došao da sprovodi Dejton, a ne da ga krši", kazao je Dodik.

Kurir.rs/Beta

Kurir