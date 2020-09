DRAMA U SRPSKOJ NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE: Nastavnik odbio da nosi masku, u školu dolazila deca u postupku testiranja

Ovo su samo neki od slučajeva zabeleženih na početku školske godine, kako kod nas, tako i u regionu, koji su potvrdili da pojedinci još nisu svesni kakvu opasnost sa sobom nosi nepridržavanje mera prevencije širenja zaraze korona virusa, piše Srpskainfo.

Ministarstvo prosvete i kulture RS potvrdilo je da ovaj nastavnik odbija da nosi zaštitnu masku, a rukovodstvo škole pozvali su da utvrdi njegovu odgovornost i povredu radne obaveze.

"Nošenje zaštitnih maski učenika i svih zaposlenih u školama jedna je od preventivnih mera zaštite i očuvanja njihovog zdravlja, u skladu s preporukama IJZ i Ministarstva zdravlja RS. Vlada je obavezala direktore škola da sprovode sve mere bezbednosti", kažu za Srpskainfo u ovom ministarstvu.

Zanimljivo je da je Spasojević danas, tokom ranog prepodneva, na Fejsbuk okačio status, kojim se implicira da su tenzije popustile.

Ministarstvo je još jednom apelovalo da se građani pridržavaju svih preventivnih epidemioloških mera, s ciljem zaštite i očuvanja zdravlja učenika i svih zaposlenih u školama, bezbednog boravka u školi, te nesmetanog odvijanja nastavnog procesa.

Predsednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije, Miroslav Popržen, kaže da je prijatno iznenađen reakcijom i dece i roditelja, te koliko se mere poštuju, a da odstupanja treba kažnjavati, jer se ne radi samo o zdravlju ili volji pojedinca.

"U našoj školi i aktivu nismo imali nijedan problem u provođenju mera. Čak su i deca neverovatno samosvesna. S druge strane, nošenje maske tokom posla je obaveza. Kršenje ove mere može biti svrstano pod težu povredu radne discipline i da se vodi disciplinski postupak. To je isto kao kada ugrožavate bezbednost drugih. Sporni su pojedinci koji odskaču i kojih uvek ima, ali po meni, to treba kažnjavati strogo. Posebno one koji imaju sumnju na zarazu, a dolaze među decu", poručuje Popržen.

Upravo to se desilo u Srbiji, gde su već prvog dana škole zabeleženi slučajevi da su roditelji u školu slali decu koja su bila u postupku testiranja, a rezultati testa još nisu bili poznati.

Reč je o jednom učeniku trećeg razreda osnovne škole iz Beograda i jednoj učenici šestog razreda iz Kragujevca. Za oba đaka uzorak je uzet 31. avgusta, što, međutim, roditelje nije sprečilo da ih, ne znajući jesu li pozitivni, 1. septembra pošalju u školu, da bi se ubrzo ispostavilo da su deca pozitivna na korona virus.

Ministarka zadovoljna

Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić izjavila je da je, ako se izuzmu dva slučaja zaraze učenika korona virusom, izuzetno zadovoljna odvijanjem nastavnog procesa u prvoj sedmici nove školske godine.

Zadovoljna je i sa odgovornošću koju su iskazali učenici, njihovi roditelji i svi zaposleni u školama.

"Iz Osnovne škole `Ivo Andrić` u Banjaluci i Mašinske škole u Prijedoru obavestili su nas da je u svakoj od njih kod jednog učenika potvrđena zaraza", rekla je Trivićeva.

