DODIK INICIRAO PRESELJENJE AMBASADE BiH U JERUSALIM I PORUČIO: Džaferović mora da zakaže sednicu o tome

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik uputio je inicijativu za preseljenje Ambasade BiH iz Tel Aviva u Jerusalim i poručio da bez obzira na to šta priča Šefik Džaferović, on prema Poslovniku mora da zakaže sednicu Predsedništva o toj temi.

Džaferović je, naime, rekao ranije da Predsedništvo BiH neće razmatrati Dodikovu inicijativu.

"Prema Poslovniku, bez obzira na to što Džaferović priča da neće staviti na dnevni red, on mora zakazati sednicu Predsedništva BiH. Verujem da će to uraditi. Vidim da i oni imaju neke inicijative, ja nisam protiv njihovih inicijativa, šta god bile. Treba razgovarati i treba o tome da se odlučuje, a ne da budu tabu teme", rekao je Dodik u Mostaru.

Upitan šta očekuje od sutrašnjeg susreta članova Predsedništva BiH sa specijalnim izaslanikom američkog Stejt departmenta za Balkan i zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Metjuom Palmerom, Dodik je kazao da, koliko zna, Palmer dolazi da se upozna o situaciji u BiH.

"Verovatno i da slavodobitno obeleži dogovor o Mostaru. Koliko znam dan posle doći će u Mostar da priča o izborima. Reći ću mu da mi smatramo da treba da dobijemo uslove za fer i poštene izbore u Mostaru, kao i da ranije opstrukcije budu otklonjene. Od izbora u Mostaru zavisi situacija u ovom gradu", rekao je Dodik.

Dodik je danas u Mostaru razgovarao sa Srbima u tom gradu, a potom se sastao sa i s predsednikom HDZ BiH Draganom Čovićem.

Kurir.rs/Tanjug

