DODIK: BiH neće priznati samoproglašeno Kosovo

BANJALUKA - Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je na RTRS da BiH neće priznati samoproglašeno Kosovo.

On je podsetio da Srbija nije priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova, te da to neće učiniti ni BiH.

Dodik kaže da će samoproglašeno Kosovo ostati u vakuumu u kojem trpi podršku zemalja koje su ga i stvorile kao navodno nezavisnu državu, a u suštini bez većinske volje u UN da bude verifikovano kao međunarodno priznato.

Kada je reč o prijedlogu da Ambasada BiH iz Tel Aviva bude premeštena u Jerusalim, Dodik kaže da će o tome biti raspravljano na sednici Predsedništva BiH.

Podseća da je Republika Srpska formirala svoje Predstavništvo u Izraelu i locirala ga u Jerusalim, te da se time jasno opredelila da podržava izraelsku državu i da je logično da treba nastaviti sa afirmacijom tog interesa.

"Ako druga dva člana (bošnjački i hrvatski), odnosno dvojica bošnjačkih članova Predsedništva BiH, to ne žele, onda u redu - nemamo formalnu odluku, ali moja uloga je da pokušam. Mi mislimo da bi to nama pomoglo i zato to i predlažem," istakao je Dodik.

Kurir