BIVŠI FUDBALER VELEŽA SPASAO MIGRANTA OD UTAPANJA U NERETVI: Skroz je bio potonuo, borio sam se dok ga nisam našao

Jedan migrant je osveženje od dnevne vrućine potražio u Neretvi. Skakao je sa stene, a potom nije uspeo da ispliva iz reke.

Zavladala je panika, a prisebnošću i brzom reakcijom bivšeg fudbalera Veleža Dženana Durakovića izvučen je iz reke i kolima Hitne pomoći prevezen na ukazivanje lekarske pomoći.

Duraković je ispričao kako se sve odvijalo.

"Momak se kupao kao i svi ostali. Ja sam čuo po zvuku da je on jako loše skočio, faktički na stomak upao u vodu. Dok sam dotrčao iz obližnjeg kafića do čamaca, njega je već voda odnela", kaže Dženan.

Rekao je kako je bilo nemoguće da ga odmah izvuče iz vode, jer je bio sam na čamcu.

"Skočio sam u vodu i tu je trajala borba 5-10 minuta da ja sa njim isplivam. U jednom momentu je skroz potonuo, nisam ga više ni video. Nekako sam zaronio i borio se dok ga nisam našao", dodaje Dženan.

Ističe kako nijednog momenta nije pomislio da pusti mladića.

"Kad sam ga već uhvatio, ni u jednom momentu nisam pomišljao da ga pustim. Sreća pa je čamac bio tu. Uspeo sam da se uhvatim za konopac od čamca i onda je već bilo malo lakše. Kolega Mirza Pajić je uskočio i pomogao mi da ga ubacimo u čamac i izvučemo ispod platoa", kaže Dženan.

Nakon što su ga izvukli na obalu Dženan kaže da se mladić nagutao vode i počeo da se guši.

"On je gotov bio. Nagutao se vode, počeo da se guši i bio je u nekom nok-daunu. Iskreno, malo sam se i razočarao u reakcije nekih ljudi, kupača pogotovo, da tako olako puste čoveka, ali na kraju sve se dobro završilo", dodaje Dženan.

Kaže kako se ovakve stvari često dešavaju.

"Ovo je deseti put u zadnjih pet godina da se ovako nešto dešava. Nisam ni znao da li je migrant ili neki drugi čovek, niti mi je bilo bitno", rekao je.

Dženan kaže da je migrant izašao iz bolnice i da se oseća dobro.

"On je nakon infuzije izašao iz bolnice. Došao je do mene, poljubio me. Plakao je, nije znao gde su mu stvari, ja sam skinuo svoje patike i dao mu", kaže Dženan.

Za kraj dodaje kako je ovo samo ljudski čin, a ne herojski, iako ga mi s punim pravom nazivamo herojem dana.

"Nisam ja nikakav heroj. Ovo je samo ljudski čin. Verovatno imam malo veće srce od drugih, ne bojim se. Definitivno, ovo je bila jedna od težih intervencija", završava Duraković.

Kurir.rs/Avaz.ba

Foto: Facebook/Dženan Duraković

Kurir