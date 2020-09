MILORAD DODIK: Agresiju na Republiku Srpsku pre 25 godina dogovorili Izetbegović i Tuđman

"Agresija tadašnje hrvatske vojske izvršena je u želji da se slomi život i narod na ovim prostorima. To nije prvi put da se baš na ovim prostorima vodi najoštriji napad hrvatskih jedinica prema srpskom stanovništvu. To je bila sigurno nepotrebna operacija sa stanovišta Hrvatske toga vremena, ali je to bio rezultat dogovora koji su imali Alija Izetbegović i Franjo Tuđman da se slomi Republika Srpska", rekao je Dodik novinarima, nakon pomena.

Agresor, kazao je Dodik, te 1995. godine nije uspeo u svojoj nameri.

“Poruka je i da nas nisu slomili! Ostajemo ovde i naš odgovor je život i Republika Srpska!”, poručio je Dodik u Kozarskoj Dubici.

On je rekao da da Republika Srpka drži korak sa drugim prostorima i da je, bez obzira na ozbiljnu izloženost, sankcije i bombardovanja NATO-a, znatno obnovila svoj socijalni, privredni i infrastrukturni život.

Dodao je da je u agresiji na tri zapadnokrajiške opštine Republike Srpske ubijeno 56 civila, što je više nego vojnika, kojih je poginulo 51.

" To govori da ciljevi nisu bili samo vojni, već i civilni. Za te zločine nad civilima niko nije odgovarao. S druge strane, Srbi su satanizovani, za Srbe je uvek bilo predodređeno da budu krivi, da budu procesuirani, ali to je nešto što sa čim moramo da živimo. Mi Srbi smo ovde naučili lekcije da upravo sve te nepravde koje smo doživljavali pretvorimo u našu želju za što boljom i stabilnijom Republikom Srpskom. I ovaj dan je upravo to", poručio je Dodi, preneli su banjalučki mediji.

Skp u Kozarskoj Dubici je održan u skladu sa epidemiološkim merama.

Na području zapadnokrajiških opština - Kozarske Dubice, Novog Grada i Kostajnice, 18. i 19. septembra 1995. godine, u hrvatskoj agresiji ubijeno je 106 osoba, od kojih 55 civila i 51 vojnik.

Ranjeno je 39 civila i 62 vojnika.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir