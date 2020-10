OKO 200 UČENIKA I NASTAVNIKA U REPUBLICI SPRSKOJ ZARAŽENO KORONOM: Imali su blaže simptome, nalaze se u kućnoj izolaciji

Direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković rekao je da je u septembru u Republici Srpskoj registrovano 219 dece do 19 godina pozitivnih na virus korona.

"Imali smo 19 dece uzrasta do pet godina, 101 dete uzrasta od šest do 14 godina i 99 dece od 15 do 19 godina", rekao je Zeljković.

Ministarka prosvete i kulture Natalija Trivić izjavila je da je tokom septembra u školama u Republici Srpskoj zabeležeo oko 200 učenika i nastavnika.

Trivićeva je naglasila da su svi oboleli u kućnoj izolaciji sa blažim simptomima, te da nije bilo nijednog slučaja sa težim oblikom bolesti.

"Ministarstvo prosvete i kulture je od početka septembra u svakodnevnoj kontroli sprovođenja mera Instituta za javno zdravstvo i podaci govore da svi poštuju preporuke", rekla je Trivićeva, prenela je RTRS.

Dodala je da će i dalje nastava biti po istom principu, odnosno časovi će trajati kao i do sada u prvih mesec dana školske godine.

Ona je dodala da predškolske ustanove u Republici Srpskoj mogu da svoje vaspitne grupe prošire sa 20 na 25 dece.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Profimedia

Kurir