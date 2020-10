DODIK POSLE SASTANKA SA ŠEFOM DELEGACIJE EU U BIH: Stranci su nam napravili katastrofalan pravosudni sistem, ne domaći političari

Dodik je posle sastanka sa šefom Delegacije EU u BiH Johanom Satlerom rekao da je dobro to što će u sledećoj godini biti, kako je naveo, otvorena vrata za Bosnu i Hercegovinu da se bori za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Po njegovim rečima, za to će biti potreban ozbiljan politički razgovor o mnogim temama.

Dodik je komentarisao i jučerašnji izveštaj Evropske komisije o napretku BiH, navodeći da je u 14 preporuka i udaljavanje stranaca iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i visokog predstavnika iz BiH.

On je ocenio da će teško doći do promene Ustava Bosne i Hercegovine, dodavši da je taj proces neuobičajan u ovoj fazi pregovora.

"Obično se na kraju pred samo punopravno članstvo traže korekcije Ustava, a nama se traži gotovo na početku", naglasio je Dodik.

Dalje je kazao da je EU izdvojila devet milijardi evra za projekte na Zapadnom Balkanu, ali da se još ne zna koliko će od tog novca pripasti Bosni i Hercegovini.

Srpski član Predsedništva BiH smatra da će dobijanje tog novca biti politički uslovljeno jer je do sada, kako je naglasio, uvek bilo tako.

Dodik je kazao da je napravljen mit od mišljenja EU, ali da je saglasan sa delom njegovog sadržaja.

"Postoji problem u pravosudju, vladavini prava. Ja sam to rekao ambasadorima i reći ću svima - oni su to kreirali, a ne mi... Sada nama pričaju da to ne valja. Stvarno je katastrofa šta imamo od toga. Ako se traži naše učešće, onda je to sveobuhvatna reforma pravosudja, nikakvi segmenti", ocenio je on.

Visoki sudski i tužilački savet BiH (VSTS), rekao je Dodik, formiran je ;protivustavno i to odlukama bivšeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna.

Hrvatski član Predsedništva BiH Željko Komšić nije bio na sastanku pošto njegova ćerka ima korona virus.

Kurir.rs/Beta

Foto: Profimedia

Kurir