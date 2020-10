MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE: Korona virusom je trenutno zaraženo 100 pripadnika MUP-a

"Pripadnici policije izloženi su riziku da budu zaraženi virusom korona. Do sada je više od 250 pripadnika MUP-a bilo zaraženo, što i nije veliki broj, jer MUP ima 7.500 pripadnika", rekao je Lukač za Alternativnu televiziju.

Govoreći o situaciji vezanoj za pandemiju virusa korona, prenose Nezavisne, on je rekao da za sada niko sa sigurnošću ne može reći šta će biti u budućnosti, s obzirom na to da se i u svetu, kako je naveo, kalkuliše šta je virus korona i šta će on doneti, kao i da je do sada već doneo mnogo neočekivanih problema.

"Vrlo je teško predviđeti šta nas čeka u budućnosti. Pretpostavljali smo da će dolaskom hladnijeg vremena doći do pogoršanja situacije i upravo to nam se dešava da iz dana u dan imamo povećanja broja zaraženih", ukazao je Lukač.

On smatra da u borbi protiv ove pandemije treba biti spreman i na radikalne metode i na eventualno uvođenje policijskog sata.

Ipak, Lukač je rekao da se nada da neće morati da se u potpunosti primenjuju takve mere.

"Imali smo jedno takozvano zaključavanje gde smo, prateći sve ono što su radile druge evropske zemlje, uradili i ovde, a što nas je dobro koštalo u negativnom smislu i nikom nije cilj da doživimo tako nešto ponovo, jer bi sigurno trpela naša ekonomija kada bi uvodili takve mere", rekao je Lukač.

On je poručio da je RS spremna da uradi sve što je potrebno kako bi se sačuvalo zdravlje ljudi.

Kurir.rs/Tanjug

