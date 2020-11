NISAM ĆERKU ŠIŠAO ZBOG DEČKA SRBINA, VEĆ ZBOG OVOG: Ispovest Bošnjaka čiju porodicu su Francuzi proterali zbog nasilja (VIDEO)

I dok su mediji širom Evrope izvestili da je Senad, Selmin otac, ošišao kćerku na ćelavo zbog ljubavi sa Srbinom, izvesnim Dušanom, Zahirovići su juče ekskluzivno prvi put za jedan medij progovorili o svemu što se događalo.

Njih i četvoro dece prihvatile su dugogodišnje Senadove komšije u Turbetu. Dali su im kuću za privremeni smeštaj. Senada i Safetu zatičemo ispred trošne kuće.

“Grozno je što smo u svim medijima predstavljeni kao divljaci iz Bosne, kao ljudi koji su maltretirali svoje dete. Jesam, ja sam je ošišao na ćelavo, ali ne jer je njen momak Srbin, nego zato što je imala odnose s njim. To je za mene i moju porodicu neprihvatljivo”, priča Senad Zahirović, što klimanjem glavom odobrava njegova supruga Safeta.

Otkriva nam da je u Selminom telefonu pronašao poruke koje je slala Dušanu.

“Ona je njemu pisala da će se ubiti. On je narkoman, nasilnik. Udarao ju je. Ja sam samo spašavao svoje dete od jednog lošeg čoveka koji njoj ništa dobro neće doneti. Nažalost, ona to nije na sudu tako ispričala, nego je ispalo da smo mi nju maltretirali, jer je u vezi sa Srbinom. To je laž! To nije tačno”, kategorično odbija tvrdnje medija Senad Zahirović.

