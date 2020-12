PRVI U EVOPI - SEZONA SKIJANJA NA JAHORINI ZVANIČNO OTVORENA

U prethodne tri godine u infrastrukturu uloženo 75 miliona evra. Noćno skijanje, korona-garancija, laboratorija za testiranje, najbolje cijene smeštaja i najjeftiniji ski pass u Evropi su samo neke od pogodnosti koje skijaše dočekuju ove sezone na Jahorini.

Olimpijska planina sada može da se pohvali sa 46 kilometara alpskih i 10 kilometara nordijskih staza, koje su po kvalitetu u samom svjetskom vrhu. Zahvaljujući sistemu za osnježavanje, sezona traje 130 dana. Primjenjivaće se sve mjere zaštite od korona virusa i kako za "Kurir" kaže Dejan Ljevnaić, direktor OC Jahorina, na stazama, žičarama, gondoli - skijaši će biti potpuno bezbedni.

Skijanje je samo po sebi individualan sport, koji se odvija na otvorenom, bez ikakvog kontakta, tako da mogu reći da je poželjno za održavanje fizičke distance među ljudima. Skijaši zbog uslova u kojima se skija svakako nose rukavice, bandane, kacige, naočare, koje predstavljaju odličnu zaštitu za lice i ruke. Uspeli smo da premostimo i prepreku kupovine ski pasa, naš ski pas se može kupiti putem WebShopa i na Petrol pumpama. Skijasi treba da znaju da smo duplirali broj prodajnih mesta na Jahorini ukoliko se odluce da kupuju na licu mjesta, tako da ih je ukupno 18. Pripremili smo jasna obaveštenja na svakom koraku kojima molimo skijaše da poštuju fizičku distancu, kao i redovnu dezinfekciju žičara i gondole, a imaćemo i tri punkta za dezinfekciju. Testiranje PCR testom će takođe biti dostupno za skijaše na samoj Jahorini, iako se nadamo da nikom neće zatrebati. Kabinu gondole koja inace prima 10 osoba, ograničili smo na 4, naručili smo uređaj koji dezinfikuje cijelu kabinu za pet sekundi. Imamo kapacitet da prevezemo 17.000 skijasa ali zbog zdravstvenih mjera, gondola je redukovana za 1.500, za zicare ostaje sve po starom, tako da će ove zime kapacitet biti 15.5 hiljada skijaša na sat. Naš slogan za ovu zimu je JAHORINA CARES i time želimo potvrditi svoju posvećenost da ćemo učiniti sve da naši gosti i skijaši bezbrižno borave na planini.

Šta je urađeno tokom ljeta i da li je OC uveo neke novine u odnosu na sezonu 2019/2020?

Naš sistem osnježavanja radi kada god uslovi to dozvoljavaju, sigurni smo da će skijaši ove zime uživati više nego ikada skijajući na idealno pripremljenim stazama koje smo u prethodnom periodu posebnom mehanizacijom „popeglali“ do savršenstva. Cilj nam je da razvijemo noćno skijanje i osvjetlili smo još jednu stazu, i ove godine ćemo imati četiri kilometra osvetljenih staza. Naš Olimpijski bar je ove ove zime posjetiocima otvorio vrata sa proširenim kapacitetom ali i novim menijem. Izgradili smo i jednu potpuno novu stazu dužine 1.000 m i sada Jahorina raspolaže sa ukupno 46 km staza za alpsko skijanje. Novitet za ovu zimu su i uređeniji ski vrtići i poligoni za početnike sa dodatnim pokretnim trakama, potom osvjetljena šetačka staza koja vodi do vrha planine.

Uložili smo dosta i u našu ski školu Olimpijski centar, svi instruktori su prošli posebne obuke, tako da sada jedini imamo Express kurs skijanja kojim se za produženi vikend može naučiti skijanje, uz menjanje dužine skija na kojima se obučava i Expert kurs skijanja, za već iskusne skijaše koji žele dodatno da unaprede svoje veštine.

Za naše najmlađe posjetioce smo pripremili i poni ranč koji će biti smješten na platou Poljice, sa dva umiljata ponija Jablanom i Bebom koje će sigurno zavoljeti svi gosti Jahorine.

S obzirom na velika ulaganja u infrastrukturu i ponudu koju iz godine u godinu nadograđujete, da li taj trend prate cijene ski karata? Da li je ski pass poskupio u odnosu na prethodnu zimsku sezonu?

Zadržali smo našu politiku poslovanja i najbolji odnos cijene i kvaliteta, iako je uloženo mnogo cijene nismo mijenjali zbog trenutne situacije sa Korona virusom. U toku sezone ćemo imati promo periode sa popustima na ski karte do čak 50%. Za oba termina ski openinga 3.-6. decembar i 10.-13. decembar popust na ski karte iznosi 50% i cijena ski dana je 10 eur što je sigurno najjeftiniji ski pass u Evropi. Interesovanje za zimovanjem na Jahorini je poraslo, pogotovo iz susednih zemalja Slovenije, Hrvatske, a prvi put se dešava da ljudi, koji su do sada skijali u Francuskoj, Italiji, Austriji, bukiraju Jahorinu i to nije mali broj. Redovno pratimo situaciju sa granicama i nadamo se da će ovako ostati. Veoma sam zahvalan i pratim i podržavam rad Predsednika Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, koji preduzima sve da sačuva zdravlje ljudi, a ujedno i ekonomiju, tako da se nadam da ćemo ugostiti i veliki broj skijaša iz Srbije.

Iz "Skijališta Srbije" ste otišli 2016. godine. Jeste li razmišljali tada da ćete "dizati" neki novi centar?

Želeo sam novi izazov, ovo je posao koji ja mnogo volim. Na Kopaoniku sam proveo deset sezona, na Staroj planini, Brezovici, Zlatiboru i veliko je to iskustvo. U ovom poslu su greške izuzetno skupe – planiranje je najbitnije i osluškivanje da se otkrije šta skijaš želi i kako razmišlja. Skijanje je skup sport, u svakoj državi oko pet odsto najimućnijih su skijaši - imaju novac i mogu da biraju gde žele da skijaju i zato im treba dati najbolju uslugu. Jahorina trenutno ima najbolji odnos cene i kvaliteta.

