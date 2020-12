TEGELTIJA: Ako podnesem ostavku, trebalo bi da me nasledi Srbin iz Srpske!

"Nakon moje smene ili ostavke desilo bi se mnogo toga, ali se neće desiti ništa na kvalitetu i poboljšanju pravosuđa u BiH" rekao je Tegeltija u emisiji Telering na RTRS.

On nije želeo da otkrije da li će podneti ostavku na poziciju predsednika VSTS-a, ističući da će svoju odluku saopštiti sutra na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Govoreći o vlastitoj bezbednosti, Tegeltija je rekao da je prilično opušten u Banjaluci i da nema nikakvih strahova, ali da ima veliku zabrinutost za svoju ličnu bezbednost u svakom pogledu.

"Moguće je da mi neko učinili zlo i u Banjaluci, ali je mnogo verovatnije da se to dogodi u Sarajevu zbog same teritorije. Verujem da u Banjaluci postoje i službe bezbednosti koje ne bi to tako lako dopustile ili, ako bi se to dogodilo, makar bi to istražile i ne bi pozdravile" istakao je Tegeltija.

U javnosti je nedavno objavljen audio snimak telefonskog razgovora Tegeltije sa Mijanom Buhom, doskorašnjom članicom VSTS, koja je navodno insistirala da njena sestra Sanja Cagar bude imenovana za sudiju Osnovnog suda u Banjaluci.

Nakon toga, zatraženo je da Tegletija da ostavku na mesto predsednika VSTS.

