UBICA MONAHA DOŠAO SA NAMEROM DA UBIJE: Evo koliko novca je Dragan Ševo uzeo posle likvidacije oca Stefana

Izvor otkriva da je Ševo u manastir Glogovac kod Šipova došao 7. decembra oko 18.30 časova i odmah se uputio u konak gde je zateo Ačića.

"On ga je poznavao odranije, jer je često dolazio u manastir. Nakon kraćeg razgovora sa ocem Stefanom on je od njega zatražio da mu da određeni iznos novca, kako bi on vratio dugove koje ima prema drugim ljudima", kaže izvor Srpskainfo.

Monah Stefan je odbio da mu da novac, a tada je Ševo izvadio nož, koji je imao kod sebe, te je nakon kraće svađe Ačića dva puta ubo u predelu desne strane grudnog koša.

"Nakon toga je u objektu na više mesta našao i ukrao papirni i kovani novac u vrijednosti između 1.200 i 1.300 maraka, u raznim valutama", pojasnio je pomenuti izvor.

