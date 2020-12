ŠEF IOM UPOZORAVA: BiH je pred humanitarnom katastrofom! Migranti su pod otvorenim nebom, 2.000 njih je po našuštenim zgradama!

Overarat je rekao, gostujući na sarajevskoj N1 TV, da je IOM zajedno sa međunarodnom zajednicom spreman da obezbedi krov nad glavom za između 1.500 i 2.000 migranata, ali da im za to treba podrška vlasti na lokalnom nivou.

"Trenutno imamo nekih 8.000 migranata u BiH, izbeglica, 5.000 je u centrima i oni su zbrinuti. Problem je sa 3.000 koji žive na otvorenom. 1.000 u Lipi, 1.500 i 2.000 koji žive u napuštenim zgradama i improvizovanim kampovima. Za njih moramo naći hitno rešenje", rekao je on.

IOM blisko sarađuje sa vlastima u BiH, daju predloge jer žele da osiguraju podršku, rekao je šef misije IOM-a u BiH i nastavio:

"Potreban nam je konsenzus kako dalje. Kada je Savet ministara odlučilo da će Lipa biti stalno mesto za migrante bio sam optimista...USK je rekao da ne želi Biru i sada je to haos u kojem se nalazimo. IOM ne može otići na teren i reći ovde će biti smeštaj. Treba nam odluka vlasti i odobrenje vlasti na terenu. Resurse imamo, treba nam politička odluka da se to provede od vrha do dna".

Savet ministara BiH je ranije odlučio da se kamp Lipa opremi sa kontejnerima, gde bi migranti prezimili, ali se tome usprotovila najuticajnija bošnjačka SDA Bakira Izetbegovića. Iz SDA smatraju da migrante treba rasporediti i na drugim područjima BiH, a ne samo u mestima naseljenim Bošnjacima.

Prošle sedmice kamp Lipa je ispražnjen, nakon što su ga migranti zapalili.

