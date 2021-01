OVOLIKO MRTVIH NISAM IMAO U KARIJERI: Pogodilo me što su sve mladi! Ispovest tužioca zaduženog za slučaj 8 OTROVANIH TINEJDŽERA

Tužilac Čuljak je izuzetno potresen ovom nezapamćenom tragedijom. Kako je istakao, za 37 godina karijere nije imao ovakav slučaj.

- Imao sam svakakvih slučajeva, ali ovakav, sa ovolikim brojem mrtvih, nisam imao. Posebno me pogodilo to što je reč o mladim osobama, o 19-godišnjacima - naveo je on.

Ispred mrtvačnice danas nije bilo članova porodica tragično preminulih. Kako je rečeno, tela osmoro mladih će porodicama biti predata nakon što se obavi obdukcija svih njih.

Podsetimo, agregat pomoću kojeg se grejala vikendica u kojoj se u novogodišnjoj noću ugušilo osmoro mladih u Posušju nalazio se u ostavi sa severne strane vikendice. U toj ostavi su jedna vrata bila zatvorena, a druga odškrinuta, dok se prozor nalazio tačno prekoputa prostorije u kojoj su se nalazili devojke i mladići. Tokom uviđaja je utvrđeno da je taj prozor bio otvoren napola te su, najverovatnije, na taj način izduvni gasovi, konkretno, ugljen monoksid, ugušili osmoro mladih.

- Završena je obdukcija tela osmoro nastradalih u jučerašnjoj tragičnoj nesreći u Tribistovu kod Posušja, ali danas neće biti poznati rezultati obdukcije - rekao je u izjavi za Fenu Čuljak.

On je rekao da je napravljena obdukciju svih osam stradalih i da sada prikupljeni materijali idu na toksikološko veštačenje u Sarajevo.

- Tek nakon toga znaće se stvarni uzrok smrti tragično preminulih – rekao je je Čuljak. Dodao je kako ne očekuje da će sva potrebna veštačenja biti završena pre ponedeljka.

U toku su tehnička veštačenja u vikendici u Tribistovi kako bi se utvrdili detalji nesreće, prenosi Radio Sarajevo.Istražitelji veruju kako je uzrok smrti osmero mladih iz Posušja plin iz agregata.

- Na koji način se to dogodilo, pokazaće rezultati obdukcija, ali i veštačenja koja ćemo provesti. Provešćemo i određena veštačenja koja se odnose na prostor u kojem se tragedija dogodila - rekao je Čuljak za Avaz.

Iz policije je rečeno da "plinski top" koji se koristi za zagrejavanje, nije pronađen uz agregat kako se to iznosilo u medijima. Osmoro mladića i devojaka je proslavljalo Novu godinu zajedno sa još šest drugara, koji su nakon zabave, u četiri sata ujutro, prešli u susednu vikednicu na spavanje. Jedan od mladića iz susedne vikendice ih je, nažalost, juče ujutro u 10 sati i pronašao mrtve.

Nakon što nisu odgovarali na pozive niti se odazivali na lupanje na vratima, on je razbio staklo na prozoru i ušao u vikendicu gde je zatekao stravičan prizor. Od svih preminulih su odmah nakon uviđaja uzeti uzorci krvi i urina, koji su poslati na analizu i što će, uz obdukcijski nalaz u konačnici i rasvetliti ovu nezapamćenu tragediju, odnosno, otkriti tačan uzrok smrti.

Kurir.rs/Avaz

Foto printscreen Facebook

Kurir