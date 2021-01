OSUĐENI UBICA PRETUKAO DVE DEVOJKE U BANJALUCI: Nije hteo da se odmakne od njihovog stola, pa ih napao, niko nije pritekao u pomoć

Nasilnik je nakon toga uhapšen i priveden u policiju, a reč je muškarcu koji je već odležao kaznu od osam godina zatvora, jer je 2011. ubio Vesu Medića u Banjaluci. Izvor blizak istrazi ispričao je šta se sve dešavalo u noći između petka i subote.

"Dve devojke su bile u kafiću za svojim stolom i veselile se kao i većina gostiju. Taj mladić im je par puta prilazio za sto i nešto pričao. Devojke su ga par puta zamolile da se odmakne od njhovog stola", istakao je sagovornik.

Kako kaže, kada je treći put Mirjanić došao za njihov sto, nastao je pravi haos.

"One su ga navodno opet zamolile da se odmakne od njihovog stola, a on je tada podivljao i napao ih. Sve što je bilo flaša i čaša na stolu gurnuo je na jednu devojku. Ona je pala pod sto i isekla se po rukama od polupanog stakla. Međutim, on se tu nije zaustavio. Nakon što je ta devojka pala on se okrenuo prema drugoj devojci i krenuo je divljački da je udara.

Udario ju je najmanje tri puta šakom u glavu. Ono što je najgore, ostali gosti koji su se tu zatekli samo su gledali kako on napada devojke i niko nije pokušavao da ga zaustavi. Zanimljivo je i da se u tom lokalu skuplja puno ljudi, a da nemaju obezbeđenje", pojasnio je izvor za Srpsku info.

foto: Shutterstock

Dodao je da je tada devojka, koja je pala, ustala i krenula na Mirjanića da zaštiti prijateljicu. Tek tada su se umešali i drugi gosti i krenuli smirivati Mirjanića.

Poziv policiji

Jedna od napadnutih devojaka odmah je pozvala policiju, a isto je uradio i vlasnik kafića.

"Policija je ubrzo došla do kafića gde je zatekla devojku koja je imala više masnica, podliva krvi i ogrebotina po licu. Posle nekog vremena Mirjanić je pronađen i uhapšen", dodaje se. Da je Mirjanić uhapšen potvrđeno je i u Policijskoj upravi Banjaluka.

Portparolka ove uprave Danijela Mučibabić je rekla da je policiji prijavljen incident u ugostiteljskom objektu u Bajaluci i da je jedna osoba uhapšena. "Prilikom hapšenja on je bio u alkoholisanom stanju i zadržan je u policiji do otrežnjenja", pojasnila je Mučibabićeva.

Inače, Mirjanić je osoba koja je odranije poznata policiji, posebno zbog teškog ubistva Vese Medića, od 6. avgusta 2011. godine u Banjaluci. Dovođen je i u vezu s drugim krivičnim delima. Ubistvu je, prethodila žestoka svađa između Medića s jedne, te Mirjanića i njegovog druga Davora M. s druge strane.

Tokom ove svađe Medić je izveo Davora M. ispred lokala i išamarao ga, nakon čega su optuženi i Davor M. pokušali da se obračunaju s Medićem. Mirjanić zatim odlazi do nekoliko metara udaljenog prodavca lubenica, uzima od njega kuhinjski nož dužine 20 centimetara i vraća se u lokal. U nameri da se osveti, Mirjanić prilazi Mediću i govori mu: "Ti si mi pretukao druga", a kada je Medić krenuo prema njemu, Mirjanić mu je zadao smrtonosni ubod u levu bočnu stranu, ispod ruke.

Optuženi je nakon zločina pobegao, ali su ga inspektori kasnije pronašli i uhapsili.

Iste godine je osuđen na osam godina zatvora.

Kurir.rs/Srpska info

